Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник президента: РФ не будет искусственно ускорять ратификацию Парижского соглашения

Общество
21 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Отмечается, что уже разработан и готовится к утверждению план мероприятий по подготовке к ратификации
Материал из 1 страницы
Специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий

Специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия не будет искусственно ускорять процесс ратификации Парижского соглашения по климату, оглядываясь на другие страны. Об этом сообщил ТАСС советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий, отвечая на вопрос о возможности ускорения этого процесса с учетом того, что его уже ратифицировали США, Китай и ряд других стран.

Смотрите также
Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

Он напомнил, что в среду, 21 сентября в ООН пройдет церемония передачи генеральному секретарю организации документов о ратификации или присоединении (в зависимости от национального законодательства) к соглашению представителями стран, которые этот документ ратифицировали в период с 22 апреля по 21 сентября 2016 года. "На полях" пройдет ряд параллельных мероприятий, в которых запланировано и участие представителей российской делегации, но без передачи каких-либо документов, так как Россия еще не ратифицировала соглашение.

Советник президента отметил, что для ратификации Парижского соглашения нашей стране необходимо выполнить все шаги, предусмотренные национальным законодательством. В их числе оценка социально-экономических последствий ратификации. Кроме того, страны - участники соглашения должны разработать стратегию низкоуглеродного развития и план по адаптации к изменению климата. Он заверил, что Москва "ответственно подходит к разработке этих документов, планированию всей работы по реализации соглашения и достижению цели по сокращению выбросов парниковых газов, потому что эти вопросы затрагивают практически все отрасли экономики".

Он добавил, что правительство России уже приступило к планированию этой работы. Разработан и готовится к утверждению план мероприятий по подготовке к ратификации. После проведения всесторонних оценок и разработки необходимых документов, Россия сможет приступить к процессу ратификации.

Справочная информация

Изменение климата: факты, гипотезы, мнения. Досье
Как Россия боролась с изменением климата. Досье

"Но все экономические оценки и необходимая нормативная база должны быть подготовлены до начала ратификации. Для нас это не политический вопрос, а вопрос ответственной практической реализации принимаемых решений. Нет никакого смысла умышленно затягивать вопрос ратификации, также как искусственно ускорять этот процесс, оглядываясь на другие страны", - заявил специальный представитель президента РФ по вопросам климата.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой - более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Новый документ должен прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с изменениями климата
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
Суд отклонил иск музыканта Глеба Самойлова к своему брату
7
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
Темы дня
Реклама