Советник президента: РФ не будет искусственно ускорять ратификацию Парижского соглашения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия не будет искусственно ускорять процесс ратификации Парижского соглашения по климату, оглядываясь на другие страны. Об этом сообщил ТАСС советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий, отвечая на вопрос о возможности ускорения этого процесса с учетом того, что его уже ратифицировали США, Китай и ряд других стран.

Он напомнил, что в среду, 21 сентября в ООН пройдет церемония передачи генеральному секретарю организации документов о ратификации или присоединении (в зависимости от национального законодательства) к соглашению представителями стран, которые этот документ ратифицировали в период с 22 апреля по 21 сентября 2016 года. "На полях" пройдет ряд параллельных мероприятий, в которых запланировано и участие представителей российской делегации, но без передачи каких-либо документов, так как Россия еще не ратифицировала соглашение.

Советник президента отметил, что для ратификации Парижского соглашения нашей стране необходимо выполнить все шаги, предусмотренные национальным законодательством. В их числе оценка социально-экономических последствий ратификации. Кроме того, страны - участники соглашения должны разработать стратегию низкоуглеродного развития и план по адаптации к изменению климата. Он заверил, что Москва "ответственно подходит к разработке этих документов, планированию всей работы по реализации соглашения и достижению цели по сокращению выбросов парниковых газов, потому что эти вопросы затрагивают практически все отрасли экономики".

Он добавил, что правительство России уже приступило к планированию этой работы. Разработан и готовится к утверждению план мероприятий по подготовке к ратификации. После проведения всесторонних оценок и разработки необходимых документов, Россия сможет приступить к процессу ратификации.

"Но все экономические оценки и необходимая нормативная база должны быть подготовлены до начала ратификации. Для нас это не политический вопрос, а вопрос ответственной практической реализации принимаемых решений. Нет никакого смысла умышленно затягивать вопрос ратификации, также как искусственно ускорять этот процесс, оглядываясь на другие страны", - заявил специальный представитель президента РФ по вопросам климата.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой - более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Новый документ должен прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.