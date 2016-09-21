Патриарх назвал Афон примером многонационального сообщества без войн и санкций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Святая гора Афон являет собой пример многонационального сообщества без войн и санкций. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя, давая в среду старт основным торжествам в честь 1000-летия русского присутствия на Афоне.

"Афон по сей день являет собой образ вселенского православия. На Святой горе в мире и единомыслии пребывают монашествующие, прибывшие из разных стран. Различие языков и национальных традиций преодолевается единством в духе и благодати. Афонцы являют собой удивительный пример, как может существовать многонациональное сообщество без войн, агрессии, санкций, политической борьбы", - сказал патриарх.

Он подчеркнул, что это "важный пример для всего мира, особенно в контексте современных разнонаправленных и неоднозначных процессов".

Патриарх возглавил в праздник Рождества Богородицы возглавил богослужение в храме Христа Спасителя, куда впервые доставлены мощи преподобного Силуана Афонского. На службе присутствовал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Основные торжества в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон (Греция) проходят 21-24 сентября в главном храме Русской православной церкви - храме Христа Спасителя.

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В эти дни пройдут съезд игуменов и игумений монастырей под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, международная научная конференция "Святая гора Афон и русское монашество", выставка архивных материалов "Русь и Афон", а также праздничный концерт "Агни Парфене: от монастырей Афона до Соловецкой обители". Кроме того, с 19 до 24 сентября в Москве находятся святые мощи Силуана Афонского, впервые покинувшие пределы полуострова.

В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой горе Афон. Для организации торжеств, посвященных памятной дате, были созданы рабочая группа при президенте РФ, которую возглавил Беглов, и организационный комитет Русской православной церкви, который возглавил председатель отдела внешних связей митрополит Иларион (Алфеев). Оператором торжеств выступил Фонд святителя Василия Великого.