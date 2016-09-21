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Россия представила на выставке в Париже туристический потенциал ЧМ-2018

Общество
21 сентября, 18:50 UTC+3 ПАРИЖ Дмитрий Горохов, Сергей Щербаков
По словас заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Сергея Корнеева, французы по достоинству оценили размах готовящегося чемпионата
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ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Сергей Щербаков/. Россия представила в Париже туристический потенциал Чемпионата мира по футболу 2018 года. Презентация была проведена сегодня на международной выставке IFTM Top Resa в выставочном комплексе у Версальских ворот. Вместе с Федеральным агентством по туризму в ней приняли участие посольство РФ во Франции и Оргкомитет "Россия-2018".

Как сообщил в беседе с ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, французы по достоинству оценили размах готовящегося ЧМ. "Поток туристов из Франции, которая является важным для нас партнером, вырос. Только в первом полугодии туризм из Франции в Россию вырос на 20%. Это хорошая динамика", - отметил он.

По его словам, рост числа туристов "делает необходимыми новые программы, новые маршруты, новые предложения в сфере отдыха". "В будущем году исполнится 50 лет маршруту "Золотое кольцо" по историческим городам России, который начинается в Москве. Постоянно растет и маршрут "Серебряное ожерелье" - в Санкт-Петербург и города Северо-Запада, - напомнил Корнеев".

"Очень популярны речные круизы - это один из лучших маршрутов. Также активно развивается и туризм в Сибирь, на Дальний Восток. А совместно с нашими партнерами в Узбекистане мы предлагаем путешествие по Великому шелковому пути", - добавил он.

По мнению замглавы Федерального агентства по туризму, нынешний валютный курс весьма выгоден для туристов из Европы: это делает отдых в России экономически более доступным, причем это относится к отелям всех классов, в том числе - люкс. "Во Франции понимают, что сейчас самое время приобретать туристские поездки в РФ. Есть много возможностей комбинировать программы и маршруты. Растет качество приема туристов в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами, в том числе принимаются дополнительные меры в области транспортной безопасности", - отметил Корнеев.

"Футбольные матчи в рамках ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России. Это не только футбол, но возможность развить инфраструктуру. Мы приняли решение открыть офис российского туризма в Париже. Церемония состоится 7 декабря", - заключил представитель ведомства.

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