Патриарх и министр культуры РФ открыли в Москве выставку об истории Афона

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Владимир Мединский открыли в среду в Москве выставку в честь 1000-летия русского присутствия на Святой горе Афон (Греция). Основные юбилейные торжества пройдут 21-24 сентября в храме Христа Спасителя, в галерее которой и разместились экспозиция.

"Эта выставка может быть интересна не только людям воцерковленным, но и просто всем интересующимся нашей историей, нашим прошлым, потому что документы представлены уникальные", - сказал Мединский. Он отметил, что более 20 музеев и архивов "приняли самое деятельное участие в формировании этой выставки".

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"Сегодня апогей торжества, который совершается в престольном граде Москве. Большое внимание юбилею придали в Русской церкви верующие люди, духовенство, епископат, богословы, сознавая важность отношений России и Афона. Но я хотел бы особо подчеркнуть, что само государство современное российское, общественность наша, научное сообщество приняли близко к сердцу этот юбилей и в праздновании этого события приняли также самое активное участие", - сказал патриарх.

Он назвал важным вкладом музейного и научного сообщества подготовку историко-документальной выставки, "раскрывающей разнообразные факты в отношении истории Руси и Святой горы Афон".

Выставку осмотрела посол Греции в РФ Данаи-Магдалини Куманаку.

Патриарх также провел церемонию памятного гашения почтовой марки "1000 лет присутствия русских на святой горе Афон". На марке номиналом 31 рубль изображена в цвете картина народного художника России Дмитрия Белюкина "Русский монастырь великомученика и целителя Пантелеимона на Афоне" (1997 год). Марка издана тиражом 228 тыс. экземпляров.

Что представлено на выставке

Выставка "Русь и Афон. К 1000-летию присутствия русских монахов на Святой горе" охватывает многовековую историю отношений России и Афона и впервые представляет столь значительный комплекс подлинных документальных свидетельств, старинных рукописей, уникальных грамот и документов, икон, графики, фотографий и предметов декоративно-прикладного искусства из собраний российских архивов и музеев и частных коллекций, говорится в пресс-релизе. Впервые широкой публике представлены ранее засекреченные архивные документы об отношениях с Афоном в эпоху СССР.

Особого внимания заслуживает мультимедийная часть экспозиции, включающая ценнейшие памятники греческой письменности XI-XIII веков, украшенные уникальными живописными миниатюрами. Интерактивная карта монастырей Святой горы позволит посетителям совершить виртуальное путешествие сквозь века по святым обителям полуострова, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, особое место в экспозиции посвящено единственному на полуострове русскому монастырю - Пантелеимонову. Представлены грамоты к русским царям, свидетельства о приеме монахов и посещении духовной святыни членами императорской фамилии, предметы монашеского быта. Также в экспозицию вошли рукописные книги XV-XVII веков об Афоне: "Хождение инока Зосимы", "Сказание" преподобного Максима Грека.