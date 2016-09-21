СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Дни Ставропольского края пройдут в Челябинске, Уфе, Самаре и Екатеринбурге в октябре. Об этом на заседании краевого правительства сообщила в среду министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.

"В октябре состоятся Дни Ставропольского края в Челябинске, Уфе, Самаре и Екатеринбурге. До конца года планируется участие делегаций Ставропольского края в профильных туристских выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске и Сочи", - сказала она.

По словам министра, мероприятия проводятся для ознакомления жителей России с туристическим потенциалом Ставрополья. После поездки в Новосибирскую область в июне в крае прошел информационный тур для представителей туриндустрии Сибири. "Участниками стали 10 организаций Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края. В итоге один из крупнейших туроператоров Новосибирской области уже просчитал программу туров и предварительно предлагает их туристам до февраля 2017 года", - пояснила Лихачева.

По словам министра, туристический потенциал Ставрополья продвигают также на международных площадках. Наиболее перспективными для привлечения туристов власти края считают Азербайджан, Казахстан, Китай, Грецию, Италию.

По данным краевого правительства, Кавказские Минеральные Воды насчитывают 465 санаториев и гостиниц, которые могут принять более 42 тыс. туристов. Ежегодно поток отдыхающих в Кавминовдах увеличивается на 5-7%, в 2015 году он составил более 900 тыс. человек.