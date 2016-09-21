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В Крыму за пять лет будет создано 100 тыс. рабочих мест

Общество
21 сентября, 14:29 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС
В качестве примера спикер крымского парламента привел судостроительный завод "Залив" в Керчи, где за три года планируют создать около девяти тысяч дополнительных рабочих мест
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 тысяч новых рабочих мест появится в Республике Крым за ближайшие пять лет. Об этом сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Население Крыма увеличивается, я подсчитал, что в ближайшие пять лет в Крыму будет создано около 100 тысяч рабочих мест, а с семьями это все триста тысяч", - сказал он.

В качестве примера Константинов привел судостроительный завод "Залив" в Керчи, где за три года планируют создать около девяти тысяч дополнительных рабочих мест.

"И так по всем отраслям: виноградарству, в целом по сельскому хозяйству нужны рабочие руки, которые надо привлекать из других регионов. А это, соответственно, семьи, детсады, школы и соответствующая инфраструктура", - добавил спикер.

Он считает, что крымские депутаты и избранные депутаты Госдумы от Крыма должны уже сейчас предвидеть ситуацию, которая может сложиться через несколько лет в Крыму.

"Законодатели должны смотреть наперед, думать, к чему это может привести и своевременно реагировать путем внесения изменений в соответствующие законодательные акты и программы", - отметил он.

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