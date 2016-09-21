РПЦ впервые проведет международный студенческий форум

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный православный студенческий форум впервые пройдет 13 октября в Москве. Съезд благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы синодального отдела по делам молодежи РПЦ.

"Центральным событием форума станет встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со студенческой молодежью", - сказано в сообщении. Одной из миссией Форума заявлено "показать исключительно значимую роль Православной церкви в формировании талантливого, ответственного и целеустремленного молодого поколения граждан российского Отечества".

"В мероприятии примут участие крупнейшие вузы столицы, которые представят достижения талантливой российской молодежи. В рамках Форума будет организована обширная выставочная и образовательная программа с использованием самых передовых технологий", - сообщает пресс-служба.

Православный студенческий форум пройдет в 75-м павильоне ВДНХ. Ожидается, что в съезде примут участие более 30 тыс. православных студентов из России и стран зарубежья. Организуют Форум синодальный отдел по делам молодежи РПЦ совместно с правительством Москвы.