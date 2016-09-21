РПЦ впервые проведет международный студенческий форум

Siemens планирует собирать на Урале новый поезд для ВСМ Москва - КазаньНовости Урала 21 сентября, 15:51
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:50
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООНМеждународная панорама 21 сентября, 15:37
В Германии опубликована "Энциклопедия Меркель: канцлер от А до Я"Международная панорама 21 сентября, 15:24
Жительница Ишима отсудила у стоматологов 234 тыс. руб. за удаленные зубыПроисшествия 21 сентября, 15:18
Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" завершила строительство пятидесятого заводаНовости партнеров 21 сентября, 15:05
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир МаркинПолитика 21 сентября, 14:54
На Урале учитель истории уволился из школы после потасовки со старшеклассникомНовости Урала 21 сентября, 14:48
Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливнейМосква 21 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный православный студенческий форум впервые пройдет 13 октября в Москве. Съезд благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы синодального отдела по делам молодежи РПЦ.
"Центральным событием форума станет встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со студенческой молодежью", - сказано в сообщении. Одной из миссией Форума заявлено "показать исключительно значимую роль Православной церкви в формировании талантливого, ответственного и целеустремленного молодого поколения граждан российского Отечества".
"В мероприятии примут участие крупнейшие вузы столицы, которые представят достижения талантливой российской молодежи. В рамках Форума будет организована обширная выставочная и образовательная программа с использованием самых передовых технологий", - сообщает пресс-служба.
Православный студенческий форум пройдет в 75-м павильоне ВДНХ. Ожидается, что в съезде примут участие более 30 тыс. православных студентов из России и стран зарубежья. Организуют Форум синодальный отдел по делам молодежи РПЦ совместно с правительством Москвы.