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РПЦ впервые проведет международный студенческий форум

Общество
21 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ожидается, что в съезде примут участие более 30 тыс. православных студентов из России и стран зарубежья
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный православный студенческий форум впервые пройдет 13 октября в Москве. Съезд благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы синодального отдела по делам молодежи РПЦ.

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"Центральным событием форума станет встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со студенческой молодежью", - сказано в сообщении. Одной из миссией Форума заявлено "показать исключительно значимую роль Православной церкви в формировании талантливого, ответственного и целеустремленного молодого поколения граждан российского Отечества".

"В мероприятии примут участие крупнейшие вузы столицы, которые представят достижения талантливой российской молодежи. В рамках Форума будет организована обширная выставочная и образовательная программа с использованием самых передовых технологий", - сообщает пресс-служба.

Православный студенческий форум пройдет в 75-м павильоне ВДНХ. Ожидается, что в съезде примут участие более 30 тыс. православных студентов из России и стран зарубежья. Организуют Форум синодальный отдел по делам молодежи РПЦ совместно с правительством Москвы.

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