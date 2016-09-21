Мизулина намерена следить за ситуацией с изъятием детей у россиянки в Финляндии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает вопиющей ситуацию с изъятием детей у гражданки РФ в Финляндии и обещает, что сенаторы будут следить за развитием событий. Заявление парламентария распространила в среду ее пресс-служба.

"Ситуация с изъятием у россиянки, работающей в Финляндии, троих детей, действительно, вопиющая", - заявила Мизулина, добавив, что, по ее сведениям, "МИД РФ уже занимается выяснением обстоятельств произошедшего". "Совфед будет следить за развитием событий, мы будем запрашивать у МИД всю необходимую информацию", - заверила она.

Как детей изъяли из семьи

Во вторник финский правозащитник Йохан Бекман сообщил, что 5 сентября в городе Сейнайоки местные власти изъяли троих детей у россиянки Виктории Медведевой. По его информации, двоих детей - двойняшек - забрали из детского сада, а старшую - из дома. По словам Медведевой, соцслужбы не объяснили ей причину изъятия детей, заявив, что ведется расследование. Она также рассказала ТАСС, что ей позволяют видеться с детьми только три раза в неделю.

Россиянка пояснила, что находится в Финляндии по рабочей визе, проживает здесь с 2011 года, и никогда ранее никаких подобных инцидентов не было.

Позже в беседе с ТАСС женщина сообщила, что обеспокоена условиями содержания своих детей. Их поместили в приют в 30 км от Сейнайоки.

"Дети болеют, и поэтому я хочу как можно быстрее вернуть их домой. У приюта, где они находятся, не самая лучшая репутация даже среди финнов. Там холодный пол; еда, которую им дают, вызывает вопросы: их кормят картошкой и сосисками, про суп не идет речи. На ужин дают холодное молоко и булку с маслом и сыром. Контроля за детьми нет - старшая пыталась присматривать за двойняшками, но ее за это ругают", - сообщила женщина.

Она отметила, что те или иные проблемы со здоровьем есть у всех трех детей. По словам Медведевой, младших она собиралась вывезти на лечение в Россию. Особенно в обследовании нуждается пятилетний сын, но теперь провести медицинские процедуры фактически невозможно из-за отправки в приют.

Она также сообщила, что не понимает, чем руководствовались местные власти при принятии решения. У Медведевой в апреле закончилась виза, и она на некоторое время выезжала из Финляндии в Россию, а дети оставались с ее бывшим мужем, который должен был привезти их ей на границу, но не сделал этого.

По словам собеседницы, она намеревалась показать двойняшек российским врачам.

"Я вернулась в Финляндию 5 сентября, муж о моем приезде не знал. В этот же день к нам пришли социальные службы и детей забрали, ничего не объяснив. Не знаю, что стало причиной и могли ли к этому привести какие-то действия мужа", - указала она.

Медведева подтвердила, что с ней уже связались представители российских властей, однако они пока не дают прогнозов по поводу того, когда может решиться вопрос с возвращением детей.

Дипломаты надеются на благополучный исход

Российские дипломаты в Финляндии рассчитывают на оперативное урегулирование инцидента. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Хельсинки Наталья Вежливцева, "консульский отдел посольства России в Финляндии занимается ситуацией, возникшей в семье проживающих в Финляндии граждан России Медведевых, с 5 сентября". "Российские дипломаты поддерживают контакты с обоими родителями детей, временно взятых под надзор финской социальной службой. Им оказывается необходимое консульское содействие, они обеспечены квалифицированной юридической помощью", - отметила она.

По словам Вежливцевой, "консульские сотрудники поддерживают контакт также с финской социальной службой, которая проводит проверку данного дела".

"Рассчитываем, что ситуация будет максимально оперативно урегулирована при приоритетном обеспечении прав детей", - подчеркнула она.

Подобные случаи не являются редкостью в Финляндии. В Министерстве социальных дел и здравоохранения ранее утверждали, что в стране "не отбирают детей по национальному признаку и без причины", а изъятие - "это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях". Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств как правило пытаются вернуть в семью.