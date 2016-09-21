Ряд школ Татарстана выложили в открытый доступ данные о родителях учеников

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор обратился в Минобразования Татарстана в связи с публикацией персональных данных родителей учеников. Об этом говорится на странице надзорного органа в социальной сети "ВКонтакте".
"В Татарстане в ходе мониторинга были обнаружены персональные данные родителей учеников татарстанских школ. Данные выложены в открытом доступе на сайтах общеобразовательных учреждений и содержали полные ФИО, ИНН, свидетельства о рождении, СНИЛС, места работы и места жительства", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
"В связи с этим упавлением Роскомнадзора по Республике Татарстан были высланы запросы в Минобразования Татарстана и школы с требованием предоставить информацию об инциденте. При наличии оснований, к виновным лицам будут приняты соответствующие меры реагирования", - отмечается на странице ведомства.