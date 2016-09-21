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МВД РФ поддерживает граждан, выкладывающих в интернет видео о нарушениях ПДД

Общество
21 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Глава ведомства отметил, что активность участников движения распространяется не только на выявление недостатков дорог
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МВД России поддерживает граждан, которые выкладывают в интернет видеоролики о нарушениях правил дорожного движения. Об этом на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.

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"Активность участников движения распространяется не только на выявление недостатков дорог. Граждане начинают сообщать в полицию о нетрезвых водителях, помогая нам выявлять нарушителей, в интернет выкладываются также видеоролики о нарушениях ПДД. Министерство поддерживает такую инициативу, в настоящее время совместно с Минкомсвязи мы разрабатываем технические и правовые основы, позволяющие упростить процедуру привлечения к ответственности нарушителей ПДД на основании отснятых гражданами видеоматериалов", - сказал глава МВД.

По его словам, для этого будет необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, установить на смартфоне или планшете бесплатную программу, зафиксировать с ее применением факт нарушения и переслать этот материал. "На первом этапе планируется привлекать к ответственности с использованием данного приложения за наиболее явные нарушения. Убежден, что решения, принятые на сегодняшнем совете, будут способствовать снижению смертности на наших дорогах", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что российские автомобилисты в будущем смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью специального приложения в мобильных телефонах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, МВД разработало соответствующий законопроект, который внесет поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Если закон примут, то за отдельные нарушения правил дорожного движения можно будет привлекать к административной ответственности только на основании отснятых очевидцами материалов. Для этого не нужно будет вызывать на место сотрудника ГИБДД, чтобы он составил протокол об административном правонарушении.

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