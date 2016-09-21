Игорь Трунов лишен адвокатского статуса за нарушение норм профессиональной этики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Адвокатская палата Московской области лишила статуса известного адвоката Игоря Трунова за нарушение им норм профессиональной этики. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"За нарушение своих служебных обязанностей прекратить статус адвоката Трунова", - огласил решение совет палаты.

Таким образом, в связи с лишением статуса Трунов сможет лишь через три года повторно сдать квалификационный экзамен на получение статуса адвоката.

В ходе рассмотрения жалобы представитель Трунова Людмила Айвар, являющаяся также его супругой, просила прекратить дисциплинарное производство в связи с тем, что истек шестимесячный срок привлечения за данное нарушение. К делу было приобщено и обращение членов Общественной палаты РФ Антона Цветкова и Георгия Федорова с просьбой разобраться по закону. По их мнению, в действиях адвоката нет дисциплинарного поступка.

12 июля квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката. С жалобой о нанесении ущерба авторитету адвокатуры в связи с публичными высказываниями Трунова на пресс-конференции 1 февраля по проблемам адвокатуры России обратилась группа адвокатов Московской области.

В феврале этого года Адвокатская палата Московской области уже пыталась лишить его статуса адвоката в связи с жалобой на устную консультацию, данную им клиенту в 2012 году. Однако производство по жалобе было прекращено после того, как заявитель отозвал ее.

"Я не перестал быть юристом"

Трунов сообщил ТАСС, что продолжит вести гражданские дела своих клиентов.

"После сегодняшнего решения я не смогу уже вести уголовные дела, так как не являюсь адвокатом, но гражданские дела своих клиентов я смогу продолжать вести по доверенности. Закон это позволяет, так как я не перестал быть юристом", - сказал он.

Трунов отметил, что был готов к такому решению адвокатской палаты.

"Я был готов к такому решению. Это не первая попытка, но в этот раз решили идти "по бездорожью" до конца. Я думаю, что это системное решение - то ли мне боком Домодедово выходит (уголовное дело против руководства аэропорта, в котором Трунов представлял интересы потерпевших от теракта - прим. ТАСС), то ли еще что-то", - сказал юрист.

При этом он уточнил, что будет бороться за восстановление своего статуса во всех судебных инстанциях, вплоть до ЕСПЧ. "На наши суды у меня надежды мало, так как еще накануне мне в Мосгорсуде сказали, что располагают справкой о лишении меня статуса адвоката. То есть заседание было сегодня, а Мосгорсуд знал все еще вчера", - сказал Трунов.

Если Трунов через суды не добьется отмены решения адвокатской палаты, то вновь попытаться восстановить статус адвоката он сможет лишь через три года.

Известный адвокат

55-летний адвокат Игорь Трунов является председателем партии "Демократическая правовая Россия", президентом Союза адвокатов России, председателем Московского Красного Креста, а также заместителем председателя Международного союза юристов.

Трунов представлял интересы пострадавших по ряду резонансных дел, в том числе по теракту на Дубровке, обрушению купола развлекательного комплекса "Трансвааль-парк", расстрелу посетителей супермаркета Денисом Евсюковым. Он также защищает представителей потерпевших по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году, по делу о крушении самолета над Синаем в 2015 году, по двойному теракту в 2004 году в самолетах Ту-134 и Ту-154 и другим громким делам.