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Путин считает лейтенанта полиции Нурбагандова настоящим героем

Общество
21 сентября, 17:36 UTC+3
По мнению президента, только трусливые люди могут стрелять в безоружного человека
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НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова настоящим героем, который не побоялся смело смотреть смерти в глаза, и благодарен его родителям за воспитание такого сына.

"Очень хотелось пожать вам руку, поблагодарить... Он настоящий герой", - сказал глава государства на встрече с родственниками погибшего полицейского.

"Он герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остается верен присяге и долгу, остается верен своему народу", - уверен Путин.

По его мнению, "только трусливые люди могут стрелять в безоружного человека". "И только настоящие герои, настоящие мужчины - а именно таким вы воспитали своего сына - могут бесстрашно смотреть в глаза смерти", - подчеркнул президент.

По его словам, Магомед Нурбагандов - "это пример для многих из нас". "А его слова: "служите, братья" - это как приказ всем его сослуживцам", - подчеркнул глава государства. Он обратился к родным погибшего полицейского: "Низкий вам поклон". "Я вспоминаю, как боролись с терроризмом ополченцы Дагестана, когда столкнулись с этой угрозой. Он - один из таких примеров", - добавил Путин.

"Я понимаю, что никакие слова здесь не могут уменьшить вашего горя, но я хочу, чтобы вы знали, что и в Москве, и во всей России все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть доля разума, прекрасно понимают, что произошло. Все мы вместе с вами. Вы должны это знать", - заверил глава государства. Путин напомнил, что подписал указ о награждении Нурбагандова золотой звездой Героя России и пригласил его семью на торжественную церемонию награждения в Кремль в четверг, если родственникам будет это по силам.

Отец погибшего полицейского Нурбанагд Нурбагандов поблагодарил главу государства за внимание, за чуткость, за оценку поступка сына. "У нас еще растет сын у Магомеда, братья растут, он первым принял бой", - сказал Нурбагандов. Он пообещал, что остальные дети "пойдут по стопам своего брата, нужно будет - жизнь за Россию отдадут".

В резиденцию главы государства вместе с отцом погибшего полицейского пришла мать Кумсият Нурбагандова, а также глава МВД Владимир Колокольцев и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Геройский поступок

Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в двух километрах от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, после чего застрелили 23-летнего молодого человека. Затем бандиты связали еще четырех отдыхающих и завладели машиной, принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, преступники приказали полицейскому обратиться к коллегам и друзьям с просьбой покинуть правоохранительные органы. Но вместо этого Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья!", после чего бандиты его застрелили.

Двое боевиков, в том числе главарь избербашской бандгруппы Халимбеков, причастные к убийству Нурбагандова, были ликвидированы в спецоперациях 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

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