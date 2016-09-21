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Глава Сбербанка слушает виниловые пластинки и любит картины Моне

Общество
21 сентября, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Герман Греф также признался, что не "великий собиратель искусства", однако старается собирать картины
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф любит классическое искусство и музыку на традиционных носителях. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В среду Сбербанк объявил о запуске масштабного культурного и социального проекта, который приурочен к 175-летию банка и пройдёт в течение осени по всей стране. Банк обеспечит бесплатный вход для посетителей 18 художественных музеев в 17 городах России: Астрахани, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени и Ярославля.

В Москве благодаря Сбербанку будет открыт свободный доступ в ГМИИ имени А.С. Пушкина, в Петербурге - Русский музей. Соответствующие соглашения глава Сбербанка Герман Греф подписал сегодня с руководством данных музеев на площадке агентства ТАСС.

Говоря о своих предпочтениях в искусстве, Герман Греф признался, что он не оригинален: "Страшно люблю ренессанс, раннюю Италию, люблю голландцев, очень люблю импрессионистов, и конечно, люблю Моне и его потрясающие кувшинки из его японского сада. Я люблю японские сады. Я не великий собиратель искусства, но картины я стараюсь собирать. Очень люблю Ренуара", - сказал Греф, добавив, что, как истинный ценитель классического искусства, он предпочитает слушать музыку на виниловых пластинках.

"Есть оперная певица Мария Каллас. Я ее слушаю на виниловых дисках. К сожалению, не все у меня есть - но только так я ее ощущаю. Когда я сижу в Facebook и вдруг появляется мелодия - никаких ощущений ты почувствовать не можешь", - пояснил он, объясняя разницу ощущений от восприятия оригинала художественного произведения и его цифровой копии.

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Греф, Герман Оскарович
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