Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в Москве

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции вновь не допустили проведения акции протеста против понижения тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора "Яндекс.Такси" у офиса компании в центре Москвы, передает корр. ТАСС с места событий.
По словам таксистов, их протестующие коллеги сымитировали аварию, чтобы добиться реакции руководства компании на свои действия. Всех протестовавших забрали в отделение полиции. В настоящее время на улице Тимура Фрунзе восстановлено движение транспортного потока, передает корр. ТАСС.
На данный момент около здания "Яндекс.Такси" припарковано около десяти желтых машин. Коллеги доставленных в полицию таксистов подчеркивают, что останутся на месте, пока их товарищи не вернутся, и заявляют, что намерены продолжить проведение таких протестов. "Это пока начало, мы будем пытаться и дальше делать что-то подобное", - сказал один из них.
С водителями машин беседуют сотрудники ДПС, им объясняют незаконность проведения акции.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока не комментируют данную информацию. "Мы не подтверждаем и не опровергаем", - сказал собеседник агентства.
Накануне вечером полиция уже пресекла подобную акцию таксистов. Тогда несколько таксистов на своих машинах попытались провести акцию протеста против новых сниженных тарифов "Яндекс.Такси" и перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место сотрудники полиции разъяснили собравшимся неправомерность их акции, после чего таксисты уехали. Полиция никого на месте не задерживала.