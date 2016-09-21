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Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в Москве

Общество
21 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Всех протестовавших забрали в отделение полиции
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции вновь не допустили проведения акции протеста против понижения тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора "Яндекс.Такси" у офиса компании в центре Москвы, передает корр. ТАСС с места событий.

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По словам таксистов, их протестующие коллеги сымитировали аварию, чтобы добиться реакции руководства компании на свои действия. Всех протестовавших забрали в отделение полиции. В настоящее время на улице Тимура Фрунзе восстановлено движение транспортного потока, передает корр. ТАСС.

На данный момент около здания "Яндекс.Такси" припарковано около десяти желтых машин. Коллеги доставленных в полицию таксистов подчеркивают, что останутся на месте, пока их товарищи не вернутся, и заявляют, что намерены продолжить проведение таких протестов. "Это пока начало, мы будем пытаться и дальше делать что-то подобное", - сказал один из них.

С водителями машин беседуют сотрудники ДПС, им объясняют незаконность проведения акции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока не комментируют данную информацию. "Мы не подтверждаем и не опровергаем", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером полиция уже пресекла подобную акцию таксистов. Тогда несколько таксистов на своих машинах попытались провести акцию протеста против новых сниженных тарифов "Яндекс.Такси" и перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место сотрудники полиции разъяснили собравшимся неправомерность их акции, после чего таксисты уехали. Полиция никого на месте не задерживала.

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