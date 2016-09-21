Минздрав РФ предлагает заменить в школьной программе ОБЖ на обучение ЗОЖ

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Министерство здравоохранения РФ предлагает заменить школьную программу ОБЖ новым предметом, который научит детей вести здоровый образ жизни, а также оказывать первую медицинскую помощь. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая ранее на этой неделе оказала первую помощь пассажирке авиарейса Москва - Нью-Йорк.

Она подчеркнула, что считает обязательным учить школьников основам оказания первой помощи. "Мы с министерством образования и науки провели совместное совещание по изменению того, что у них сейчас называется ОБЖ, мы хотели бы перевести (это) в новый предмет, который научит ребят и за собой, и за своими домашними наблюдать с точки зрения здоровья", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, в новый предмет "будут обязательно включены и элементы здорового образа жизни, и первая помощь, как себя вести и как не испугаться в том случае, если кто-то рядом оказывается в такой биологически сложной ситуации". "Нужно уметь преодолевать страх и делать то, что надо в такой ситуации", - подчеркнула министр.

Она сообщила, что разработка новой учебной программы идет с весны текущего года. "У нас уже написаны и программы, есть специальные дневники-тетради", - отметила Скворцова. По словам министра, в эти дневники дети будут записывать свои наблюдения, измеряя давление "маме, папе, дедушке". "Это надо уметь делать", - указала Скворцова.