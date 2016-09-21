Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав РФ предлагает заменить в школьной программе ОБЖ на обучение ЗОЖ

Общество
21 сентября, 20:58 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В новый предмет, по словам главы ведомства Вероники Скворцовой, "будут обязательно включены и элементы здорового образа жизни, и первая помощь"
Материал из 1 страницы
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Министерство здравоохранения РФ предлагает заменить школьную программу ОБЖ новым предметом, который научит детей вести здоровый образ жизни, а также оказывать первую медицинскую помощь. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая ранее на этой неделе оказала первую помощь пассажирке авиарейса Москва - Нью-Йорк.

Смотрите также
Что изменится в школах и вузах в новом учебном году

Она подчеркнула, что считает обязательным учить школьников основам оказания первой помощи. "Мы с министерством образования и науки провели совместное совещание по изменению того, что у них сейчас называется ОБЖ, мы хотели бы перевести (это) в новый предмет, который научит ребят и за собой, и за своими домашними наблюдать с точки зрения здоровья", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, в новый предмет "будут обязательно включены и элементы здорового образа жизни, и первая помощь, как себя вести и как не испугаться в том случае, если кто-то рядом оказывается в такой биологически сложной ситуации". "Нужно уметь преодолевать страх и делать то, что надо в такой ситуации", - подчеркнула министр.

Она сообщила, что разработка новой учебной программы идет с весны текущего года. "У нас уже написаны и программы, есть специальные дневники-тетради", - отметила Скворцова. По словам министра, в эти дневники дети будут записывать свои наблюдения, измеряя давление "маме, папе, дедушке". "Это надо уметь делать", - указала Скворцова.

Смотрите также

Минобрнауки считает уроки ОБЖ достаточными для "антитеррористического" воспитания в школах
Голодец: курс основ медицинских знаний надо ввести в школьную программу
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
2
"Яндекс.Такси" продолжит работу в штатном режиме, несмотря на забастовку таксистов
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Порошенко настаивает на ограничении права вето постоянных членов СБ ООН
5
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
6
Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении легкого самолета в Подмосковье
7
СМИ: у берегов Египта затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов
Темы дня
Реклама