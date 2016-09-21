Пять протестующих водителей "Яндекс.Такси" привлечены к административной ответственности

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пять водителей, участвовавших в акции протеста в российской столице против понижения тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора "Яндекс.Такси", привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
"В настоящее время на пятерых водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств, составлены административные материалы по ст. 12.19 КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе.
Информация о нарушениях ПДД на улице Тимура Фрунзе поступила в столичную полицию около 19:00 мск, движение было затруднено. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения и пресекли дальнейшие нарушения.