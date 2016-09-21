Минобрнауки: участники межвузовского проекта показали рекордный результат в рейтинге THE

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Участники Проекта 5 - 100 (госпрограмма повышения конкурентоспособности отечественных вузов на международном рынке - прим. ТАСС) показали рекордные результаты в глобальном рейтинге, опубликованном Times Higher Education (THE). Об этом в среду сообщил замглавы Минобрнауки Александр Повалко.

"После МГУ все места с 2 по 7 среди российских университетов занимают вузы - участники Проекта 5 - 100, что является рекордным показателем за все время его реализации", - сказал Повалко.

Он отметил, что итоги рейтинга этого года являются беспрецедентно успешными для отечественных университетов. "В этом году в рейтинг вошло сразу 11 новых для рейтинга российских университетов, что говорит о положительной динамике в процессе интеграции наших вузов в мировой образовательный процесс", - считает Повалко.

В ежегодном глобальном мировом рейтинге университетов, опубликованном Times Higher Education, Россия представлена 24 вузами, 16 из которых входят в Проект 5 - 100. В прошлом году всего 13 российских вузов входили в рейтинг.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье