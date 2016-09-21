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24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE

Общество
21 сентября, 23:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Высшую строчку в списке среди российских вузов занял МГУ, на втором месте разместился МФТИ, третье досталось ИТМО
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Число российских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE), увеличилось до 24-х.

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Опубликованное в среду глобальное исследование THE World University Rankings 2016-17 включает в общей сложности 980 вузов планеты, что на 180 больше, чем годом ранее. Среди них 11 российских новичков. В прошлом году РФ была представлена 13 вузами. При этом девять российских университетов потеряли позиции в списке.

Высшую строчку в списке среди российских вузов традиционно занял Московский государственный университет (МГУ) имени М.В.Ломоносова, который находится на 188-м месте совместно с Абердинским университетом (Великобритания). Этот результат, впрочем, на 27 позиций ниже, чем в рейтинге прошлого года.

На втором месте разместился Московский физико-технический институт (группа вузов с 301 по 350), а замыкает тройку российских лидеров Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Вуз, который в прошлом году вообще не попал в список 800 лучших, на этот раз оказался в группе с 351 по 400.

Впечатляющий рывок совершила и Высшая школа экономики (ВШЭ). Вуз, в прошлом году не вошедший в рейтинг, на этот раз оказался в группе с 401 по 500. Это четвертый результат среди российских университетов.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье

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