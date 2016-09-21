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Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Общество
21 сентября, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Бывший мэр Москвы получил награду за активную общественную деятельность
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Лужкова Юрия Михайловича, город Москва", - говорится в указе.

21 сентября 2016 г. Юрию Лужкову исполняется 80 лет. Он находился на должности мэра Москвы с 1992 по 2010 год.

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Лужков, Юрий Михайлович Путин, Владимир Владимирович
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