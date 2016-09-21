Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THEОбщество 21 сентября, 23:41
Минобрнауки: участники межвузовского проекта показали рекордный результат в рейтинге THEОбщество 21 сентября, 23:30
МГУ имени Ломоносова упал на 27 строчек в международном рейтинге THEОбщество 21 сентября, 23:28
СПбГУ вдвое улучшил показатель цитируемости в рейтинге THEОбщество 21 сентября, 23:21
Университет ИТМО приблизился к мировому рекорду рейтинга THE по доходам от НИОКРОбщество 21 сентября, 22:54
Скворцова назвала инцидент на борту рейса Москва - Нью-Йорк "штатной ситуацией"Общество 21 сентября, 22:15
Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в МосквеОбщество 21 сентября, 19:49
Почти 100 фильмов представят на первом Уральском фестивале российского киноНовости Урала 21 сентября, 18:39
Процесс отвода сил в Донбассе может быть приостановлен в случае нарушения "режима тишины"Международная панорама 21 сентября, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"За активную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Лужкова Юрия Михайловича, город Москва", - говорится в указе.
21 сентября 2016 г. Юрию Лужкову исполняется 80 лет. Он находился на должности мэра Москвы с 1992 по 2010 год.