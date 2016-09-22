Патриарх ответит на вопросы наместников и настоятелей монастырей РПЦ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступит в четверг с обращением на открытии собрания игуменов и игумений Русской православной церкви и ответит на вопросы монашествующих. Съезд пройдет в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в рамках празднования в этом году 1000-летия русского присутствия на Святой горе Афон (Греция).

"Здесь присутствует более 400 игуменов и игумений (наместников и настоятелей - прим. ТАСС) монастырей Русской церкви и (они) прибыли сюда, чтобы обсудить актуальные проблемы монашества, традиций, обменяться опытом монашеского делания", - сказал патриарх накануне, открывая в Москве основные юбилейные торжества, которые продлится до 24 сентября.

В течение двух дней на собрании выступят представители афонских монастырей, в том числе единственного русского на полуострове монастыря (Свято-Пантелеимонова), подворий Оптиной пустыни и Данилова монастыря, а также монахи из Белоруссии и с Кипра.

По итогам съезда состоится "дискуссия по концепции разработки и составлению устава внутренней жизни монастырей (для игуменов и игумений)", - сообщили в Фонде святителя Василия Великого, который участвует в организации торжеств.

Основные мероприятия в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон проходят 21 - 24 сентября в главном храме Русской православной церкви - храме Христа Спасителя.