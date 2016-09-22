Ежегодная акция "День без автомобиля" пройдет в Москве

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы призывают в четверг принять участие в ежегодной акции "День без автомобиля" и пересесть на общественный транспорт или велосипед. Как сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта, идея акции направлена на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах, а также пропаганду пешего и велосипедного способов передвижения.
"Цель акции - показать москвичам, что в современном мегаполисе велосипед зачастую оказывается гораздо более эффективным и практичным средством передвижения, чем личный автомобиль. Кроме того, он не загрязняет окружающую среду, с помощью велосипеда можно выстроить собственный удобный маршрут и при этом поддерживать себя в хорошей физической форме", - сказали в пресс-службе.
Всемирный день без автомобиля впервые был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы от использования личного авто то в одной, то в другой стране Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет, до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Годом позже акция была проведена во Франции, а уже в 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели - с 16 по 22 сентября.
В мае 2016 года в однодневной акции "На работу на велосипеде" в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило 5 тысяч человек.