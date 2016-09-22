Стивен Сигал понаблюдал за медведями на Камчатке

Фонд миростроительства ООН получит более $150 млн от 26 странМеждународная панорама 22 сентября, 3:57
Стивен Сигал понаблюдал за медведями на КамчаткеОбщество 22 сентября, 3:52
Трамп выступает против передачи контроля за интернетом международному сообществуМеждународная панорама 22 сентября, 3:48
СМИ: аграрный сектор экономики РФ выходит из кризисаЭкономика и бизнес 22 сентября, 3:43
Пострадавшие от паводка районы Приморья практически освободились от водыПроисшествия 22 сентября, 3:42
Роскомос намерен арендовать часть территории КНР в районе падения частей ракетКосмос 22 сентября, 3:36
Пан Ги Мун: насилие и конфликты за год стоили миру более $13 трлнМеждународная панорама 22 сентября, 3:34
Несмотря на ущерб от паводка, Приморье в 2017 году хочет увеличить площадь посевовЭкономика и бизнес 22 сентября, 3:33
Риди: WADA воодушевлено уровнем вовлеченности и солидарности членов исполкома организацииСпорт 22 сентября, 3:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Звезда Голливуда актер Стивен Сигал побывал в Кроноцком заповеднике на Камчатке, где понаблюдал за медведями в дикой природе и за извержением гейзеров. За время поездки он посетил три достопримечательности резервата: Курильское озеро, Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, рассказала ТАСС пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Мария Воронцова.
"На каждом из объектов Стивен Сигал пробыл по несколько часов. Его визит в заповедник стал сюрпризом и для инспекторов, и для туристов. На курильском озере актер во время короткого отдыха сыграл на гитаре, чем очень удивил сотрудников резервата, которые теперь не сомневаются - талантливый человек, талантлив во всем", - отметила Воронцова.
Сигалу во время экскурсий рассказали о жизни бурых медведей, а также о том, как их охраняют в дикой природе. Актер, который ранее, во время съемок одного из своих фильмов на Аляске, уже видел этих хищников, был удивлен, что в камчатских медвежьих семьях в одном выводке может быть до четыре - пять медвежат. Также ему показали, как организована охрана в заповеднике. В ответ Сигал рассказал инспекторам о несомненной пользе беспилотников, которыми рейнджеры пользуются в США.
"Главная задача рейнджеров - вовремя обнаружить проникновение браконьера на охраняемую территорию и предотвратить преступление против природы. Беспилотные летательные аппараты действительно эффективны в этом", - сказал Стивен Сигал.
По словам старшего госинспектора охраны Кроноцкого заповедника Александра Бондаря, дроны скоро появятся и на вооружении камчатских стражей дикой природы. Однако для этого некоторым специалистам предстоит пройти переобучение, чтобы управлять квадрокоптерами в горных районах, которыми богат резерват. На память о визите в заповедник инспекторы подарили Сигалу форменную кепку службы охраны. Накануне актер покинул Камчатку.