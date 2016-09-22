Стивен Сигал понаблюдал за медведями на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Звезда Голливуда актер Стивен Сигал побывал в Кроноцком заповеднике на Камчатке, где понаблюдал за медведями в дикой природе и за извержением гейзеров. За время поездки он посетил три достопримечательности резервата: Курильское озеро, Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, рассказала ТАСС пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Мария Воронцова.

"На каждом из объектов Стивен Сигал пробыл по несколько часов. Его визит в заповедник стал сюрпризом и для инспекторов, и для туристов. На курильском озере актер во время короткого отдыха сыграл на гитаре, чем очень удивил сотрудников резервата, которые теперь не сомневаются - талантливый человек, талантлив во всем", - отметила Воронцова.

Сигалу во время экскурсий рассказали о жизни бурых медведей, а также о том, как их охраняют в дикой природе. Актер, который ранее, во время съемок одного из своих фильмов на Аляске, уже видел этих хищников, был удивлен, что в камчатских медвежьих семьях в одном выводке может быть до четыре - пять медвежат. Также ему показали, как организована охрана в заповеднике. В ответ Сигал рассказал инспекторам о несомненной пользе беспилотников, которыми рейнджеры пользуются в США.

"Главная задача рейнджеров - вовремя обнаружить проникновение браконьера на охраняемую территорию и предотвратить преступление против природы. Беспилотные летательные аппараты действительно эффективны в этом", - сказал Стивен Сигал.

По словам старшего госинспектора охраны Кроноцкого заповедника Александра Бондаря, дроны скоро появятся и на вооружении камчатских стражей дикой природы. Однако для этого некоторым специалистам предстоит пройти переобучение, чтобы управлять квадрокоптерами в горных районах, которыми богат резерват. На память о визите в заповедник инспекторы подарили Сигалу форменную кепку службы охраны. Накануне актер покинул Камчатку.