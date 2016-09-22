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Президент Науру на сессии ГА ООН сравнил борьбу с изменением климата с войной

Общество
22 сентября, 4:40 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС
Президент Науру призвал поддержать предложение островных государств назначить специального представителя ООН по климату и безопасности
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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Науру Бэрон Уака призвал международное сообщество незамедлительно заняться решением проблем, связанных с изменением климата. Выступая на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он сравнил "опустошительные ураганы и циклоны со взрывами мощных бомб", а повышение уровня воды в мировом океане - "с нашествием вражеских армий".

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Президент Науру призвал поддержать предложение островных государств назначить специального представителя ООН по климату и безопасности. "Вызванные климатом проблемы безопасности будут ключевыми, - предупредил Уака. - С точки зрения Науру, изменение климата является крупнейшим гуманитарным кризисом. Это наша война".

"Ситуация продолжит усугубляться в ближайшие десятилетия, и я не уверен, что мы имеем ответы на серьезные вопросы, - продолжил политик. - Сможем ли мы прокормить 9 млрд человек по мере уменьшения урожаев и водных ресурсов? Сумеем ли мы защитить миллионы людей, которые станут бездомными после исчезновения прибрежных территорий?"

В этой связи Уака назвал одной из главных задач международного сообщества "направить ресурсы туда, где в них в наибольшей степени нуждаются". "Некоторые механизмы международного финансирования исключают такие малые страны, как моя, - отметил он. - Прямые инвестиции часто бывают просто недоступными". Президент Науру в этой связи выразил "благодарность за поддержку Австралии, Тайваню, Японии, России, Новой Зеландии и Кубе", которых он назвал "основными партнерами своей страны".

"Устав ООН говорит о равенстве государств, но мы не всегда придерживаемся этого принципа, - отметил он. - Есть небольшое число стран, которые могут изменить мир, и мы должны сделать так, чтобы они вели за собой всех остальных в решении глобальных задач". Президент Науру также высказался в поддержку предложения расширить Совет Безопасности ООН, включив в состав его постоянных членов "Индию, Японию, Германию, Бразилию и другие страны".

Республика Науру расположена на тихоокеанском острове площадью около 21 квадратного километра и является одним из самых маленьких государств мира. Численность населения страны не превышает 11 тысяч человек, при этом почти 90% граждан живут в прибрежной полосе, возвышающейся над уровнем моря примерно на 1 метр.

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