Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла в Донбасс

СМИ: премьер Японии заверил США, что сохранит санкции в отношении РоссииМеждународная панорама 22 сентября, 5:31
Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла в ДонбассОбщество 22 сентября, 5:04
СМИ: в Северной Каролине в столкновениях с полицией погиб участник демонстрацииМеждународная панорама 22 сентября, 4:47
Фонд миростроительства ООН получит более $150 млн от 26 странМеждународная панорама 22 сентября, 3:57
Стивен Сигал понаблюдал за медведями на КамчаткеОбщество 22 сентября, 3:52
Трамп выступает против передачи контроля за интернетом международному сообществуМеждународная панорама 22 сентября, 3:48
СМИ: аграрный сектор экономики РФ выходит из кризисаЭкономика и бизнес 22 сентября, 3:43
Пострадавшие от паводка районы Приморья практически освободились от водыПроисшествия 22 сентября, 3:42
Роскомос намерен арендовать часть территории КНР в районе падения частей ракетКосмос 22 сентября, 3:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 56-й раз отправилась в Донбасс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российско-украинской границы из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. В ее составе более 60 автомобилей, которые везут свыше 600 тонн гуманитарных грузов", - отметили в МЧС. Колонна доставит продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности.
В пути следования к госгранице колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный и пограничный досмотры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. После этого они продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.
"За рулем грузовиков - опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - сказал собеседник агентства. Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения - Луганскую и Донецкую области.
Эта колонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса стала 56-й с августа 2014 года. За это время для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 64 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Российские гуманитарные конвои в Донбасс. Досье