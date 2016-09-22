Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла в Донбасс

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 56-й раз отправилась в Донбасс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российско-украинской границы из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. В ее составе более 60 автомобилей, которые везут свыше 600 тонн гуманитарных грузов", - отметили в МЧС. Колонна доставит продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности.

В пути следования к госгранице колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный и пограничный досмотры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. После этого они продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

"За рулем грузовиков - опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - сказал собеседник агентства. Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения - Луганскую и Донецкую области.

Эта колонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса стала 56-й с августа 2014 года. За это время для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 64 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Российские гуманитарные конвои в Донбасс. Досье

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