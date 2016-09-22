Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 20 тонн гуманитарного груза доставят в Приморье морские пехотинцы

Общество
22 сентября, 6:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, сентября. /ТАСС
За время проведения операции по оказанию гуманитарной помощи батальон материального обеспечения соединения ТОФ совершил 19 машинорейсов и доставил более 85 тонн груза
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Транспортная колонна Тихоокеанского флота доставит не менее 20 тонн гуманитарного груза для населения в районах Приморья, пострадавших от тайфуна "Лайонрок", сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа.

Смотрите также
Последствия тайфуна "Лайонрок" на реке Киевка
Пострадавшие от паводка районы Приморья практически освободились от воды

"Транспортная колонна из пяти бортовых автомобилей Восточного военного округа выдвинулась по маршруту г. Владивосток -<...> - г. Дальнереченск, протяженностью более 400 км с целью доставки 20 тонн материальных запасов Росрезерова жителям Приморья", - говорится в сообщении.

Транспортные колонны из соединения морской пехоты Тихоокеанского флота регулярно доставляют гуманитарный груз жителям зоны подтопления. Так, по данным Восточного военного округа, 25 тонн имущества первой необходимости было доставлено населению города Дальнереченск и поселка Яковлевка за минувшие сутки.

Сообщается, что всего за время проведения операции по оказанию гуманитарной помощи батальон материального обеспечения соединения ТОФ совершил 19 машинорейсов и доставил более 85 тонн груза.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29 - 31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. 4 - 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка сил Министерства обороны: 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и шесть вертолетов.

Смотрите также

Несмотря на ущерб от паводка, Приморье в 2017 году хочет увеличить площадь посевов
Минэнерго: электроснабжение в Приморском крае восстановлено
Эксперт: паводок в этом году в Приморье стал самым сильным за более чем 100 лет

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
3
Губернатор Северной Каролины объявил чрезвычайное положение в городе Шарлотт
4
Порошенко отрицает, что Трамп отказал ему во встрече в Нью-Йорке
5
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
6
Кросби: хоккеисты РФ и Канады будут волноваться перед возможной очной встречей
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама