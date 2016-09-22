Около 20 тонн гуманитарного груза доставят в Приморье морские пехотинцы

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Транспортная колонна Тихоокеанского флота доставит не менее 20 тонн гуманитарного груза для населения в районах Приморья, пострадавших от тайфуна "Лайонрок", сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа.

"Транспортная колонна из пяти бортовых автомобилей Восточного военного округа выдвинулась по маршруту г. Владивосток -<...> - г. Дальнереченск, протяженностью более 400 км с целью доставки 20 тонн материальных запасов Росрезерова жителям Приморья", - говорится в сообщении.

Транспортные колонны из соединения морской пехоты Тихоокеанского флота регулярно доставляют гуманитарный груз жителям зоны подтопления. Так, по данным Восточного военного округа, 25 тонн имущества первой необходимости было доставлено населению города Дальнереченск и поселка Яковлевка за минувшие сутки.

Сообщается, что всего за время проведения операции по оказанию гуманитарной помощи батальон материального обеспечения соединения ТОФ совершил 19 машинорейсов и доставил более 85 тонн груза.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29 - 31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. 4 - 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка сил Министерства обороны: 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и шесть вертолетов.