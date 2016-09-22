Более 360 тонн помощи доставила авиация МЧС в пострадавшее от паводка Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 360 тонн гуманитарной помощи доставила авиация МЧС в пострадавшие от паводка районы Приморья с начала сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

"Для работы в условиях ЧС в Приморском крае была сформирована большая группировка из 8 воздушных судов - вертолетов Ми-8 и Ми-26, самолетов Ил-76 и Бе-200ЧС. С начала масштабного паводка на территории Приморского края воздушными судами МЧС России выполнено порядка 500 полетов. Экипажами вертолетов Ми-8 и Ми-26 Хабаровского авиационно- спасательного центра МЧС России и самолетами Ил-76 МЧС России в регион доставлено свыше 360 тонн гуманитарного груза", - отметили в ведомстве. Общий налет экипажей всех воздушных судов на сегодняшний день превысил 550 часов.

Помимо продуктов, воды, одежды, обуви и бытовых вещей для пострадавших от паводка, доставляются генераторы и оборудование связи, топливо для отрезанных поселков. "Вместе с ремонтными бригадами выполнялись облеты линий электропередачи и связи для поиска аварийных участков и доставки к ним специалистов", - сообщили в ДВРЦ.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. По предварительным итогам работы оценочных специальных комиссий, в Приморье уже 254 дома признаны непригодными для проживания, еще 478 домов - аварийными. Заявления об ущербе подали более 31 тыс. человек. Ущерб экономике до сих пор подсчитывается, но, по предварительной оценке, он может составить несколько миллиардов рублей.