44 года работы, 48 лет величия: факты о первом храме Христа Спасителя

185 лет назад, 22 апреля 1832 года император Николай I утвердил тот проект храма Христа Спасителя работы архитектора Константина Тона, воплощение которого мы и сегодня видим на берегу Москвы-реки. Самые главные и самые неожиданные факты о первом храме Христа Спасителя, – в материале ТАСС.

Как связаны храм Христа Спасителя и война 1812 года?

Храм Христа Спасителя изначально задумывался как храм-памятник участникам войны 1812 года. Манифест о строительстве храма был издан 25 декабря 1812 года – в день, когда последние наполеоновские солдаты покинули пределы России. Главный престольный праздник храма, отмечавшийся в этот день года, - Рождество Христово - совпадал с ежегодными праздничными мероприятиями в честь победы в войне. Заложен был храм также в день, связанный с войной, - 26 августа 1837 года, то есть в 25-ю годовщину Бородинского сражения.

Знаменитая увертюра П. И. Чайковского «1812 год» исполнялась на освящении храма 26 мая 1883 года. По некоторым данным, ее премьера состоялась там же, в еще не освященном храме, даже раньше - 20 августа 1882 года.

На церемонии освящения храма в 1883 году присутствовали немногие из оставшихся на тот момент в живых ветераны войны.

На стены нижней галереи храма нанесены имена героев войны 1812 года и заграничного похода русской армии, описания сражений и тексты императорских манифестов тех дней.

Каким мог бы быть храм Христа Спасителя?

Храм Христа Спасителя по проекту Витберга в разрезе © xxc.ru

Храм планировалось построить не на нынешнем месте, а на Воробьевых горах. При этом нижний храм должен был быть фактически прорыт в склоне.

Карл Магнус (Александр Лаврентьевич) Витберг

Воцарившийся император Николай I выбрал для храма новое место. Называют разные причины такого решения: оседающую почву на Воробьевых горах, их тогдашнее местоположение «на отшибе» и трудности с подвозом стройматериалов к этому месту, а также прагматичность Николая I, который не оценил проект, выполненный в духе мистицизма, столь любимого Александром I. Хотя новый конкурс и проводили, император лично назначил архитектором Константина Тона, русско-византийский стиль которого ему нравился.

Что было на месте храма до его строительства?

Алексеевский женский монастырь в Москве. С картины К. Рабуса, 1838 год © xxc.ru

Для строительства храма монастырь был снесен. На этом основании возникла легенда, что игуменья монастыря Клавдия якобы прокляла место строительства храма, напророчив, что ни одна постройка не простоит на нем дольше полувека (первый храм Христа Спасителя простоял 48 лет).

Существует еще более конкретизированная версия легенды, в которой игуменья якобы сказала, что на месте строительства храма будет «лужа» - так Клавдии приписывают пророчество о возникновении здесь впоследствии бассейна «Москва».

Ни одна из версий легенды о проклятии игуменьи не имеет под собой исторического основания.

Сколько строили храм?

Первый храм Христа Спасителя строили почти столько же, сколько он простоял. Торжественная закладка произошла в день 25-летней годовщины Бородинского сражения - 26 августа 1837 года, а активное строительство началось два года спустя - 10 сентября 1839 года. Строительные леса с храма были сняты в 1860 году, однако еще 20 лет продолжались работы по росписи храма, и лишь к 1881 году были завершены работы по обустройству площадки вокруг него. Таким образом, с момента начала активного строительства до освящения храма в 1883 году прошло почти 44 года (существовал он в итоге, напомним, 48 лет).

Если отсчитывать от момента публикации манифеста Александра I о решении построить храм, то до освящения прошло и вовсе более 70 лет.

Что общего у храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца?

Вид на храм Христа Спасителя с колокольни Ивана Великого. Около 1900 года. В правой части снимка виден Большой Кремлевский дворец © Fradelle & Young/Hulton Archive/Getty Images

У храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца один архитектор – Константин Тон. Более того, они возводились параллельно, начиная с 1839 года. В отличие от храма, дворец был достроен уже к 1849 году.

На панораме Москвы того времени Кремль и строящийся на холме неподалеку храм были двумя доминантами, которые должны были среди прочего напоминать о единстве государства и церкви. Возведенный Тоном на территории Кремля новый дворец был призван подчеркивать это единство.

Казалось бы, при чем здесь озеро Сенеж?

Озеро Сенеж в Солнечногорском районе Подмосковья фактически появилось благодаря храму Христа Спасителя. На самом деле это водохранилище, возникшее в ходе строительства Екатерининского канала между реками Сестра и Истра для доставки камня на стройплощадку храма. Гужевой транспорт не справлялся с огромными массами камня, необходимыми для строительства, а железных дорог на момент его начала в России еще не было.

Какой памятник стоял около храма?

Храм Христа Спасителя и памятник Александру III. Не позднее 1918 года © Фотохроника ТАСС

В 1912 году недалеко от того места, где сейчас находится памятник Александру II, но ближе к реке, на углу храмовой площадки был открыт монументальный памятник его сыну – Александру III, в правление которого и был освящен храм и который даже короновался в день освящения. Огромный памятник простоял лишь шесть лет: в 1918 году он был разрушен большевиками. Пустой постамент простоял на этом месте вплоть до разрушения самого храма Христа Спасителя в 1931 году.

В настоящее время около восстановленного храма стоит памятник Александру II. Этот император не сыграл какой-либо заметной роли в истории храма, разве что в его правление было завершено непосредственно возведение храма без внутреннего убранства.

Где же на самом деле можно найти в Москве частицы взорванного храма?

Мраморная скамья из храма Христа Спасителя на "Новокузнецкой" © Николай Галкин/ТАСС

По мнению ряда историков и краеведов, четыре портальные яшмовые колонны из храма украшают не то зал ученого совета, не то приемную ректора МГУ (здесь данные разнятся).

Часть табличек с именами героев войны 1812 года была в перевернутом виде использована в качестве ступеней в Третьяковской галерее (это было обнаружено во время реставрации галереи в конце 1990-х годов, теперь эти таблички находятся в музее храма).

Также можно довольно уверенно говорить о том, что один из колоколов храма был перенесен на башню Северного речного вокзала.