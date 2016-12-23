"С весельем и радостью каждый год восемь дней". Факты о Хануке

Что, собственно, празднуют?

Празднование Хануки в Будапеште в 2007 году © EPA/LAJOS SOOS

Слово "ханука" в переводе с иврита означает "очищение" или "обновление". Имеется в виду очищение и освящение заново жертвенника в иерусалимском храме после изгнания из Иерусалима греко-сирийских войск и примкнувших к ним евреев в 165 году до нашей эры во время восстания Маккавеев. Храм и жертвенник были освящены заново в третью годовщину их осквернения Антиохом IV Эпифаном — царем эллинистического государства Селевкидов, в состав которого входила и Иудея.

Знаменитый древнеримский историк Иосиф Флавий писал, что Хануку также называют Хаг Урим, то есть "праздник огней" или "праздник света", что может трактоваться как буквально, так и фигурально: как праздник зажжения свечей и как день, в который на евреев после трех лет "тьмы" вновь пролился божественный свет.

Освящение жертвенника действительно такой важный повод?

Модель иерусалимского храма © EPA/ABIR SULTAN

Для евреев да. У иудеев нет множества храмов, как у христиан. Когда евреи говорят про свой храм, они имеют в виду один-единственный конкретный храм, существовавший в Иерусалиме (с перерывом) с X века до нашей эры до 70 года нашей эры. Храм разрушали дважды. Первый раз — вавилоняне в 586 году до нашей эры. Второй раз восстановленный храм был разрушен римлянами в 70 году нашей эры. С тех пор храма у евреев не было. Синагога — это не храм, это дом собраний. Кстати, Стена Плача, которая является, пожалуй, самой узнаваемой святыней иудаизма в мире, — это стена на западном склоне Храмовой горы, где стоял разрушенный храм, и "плач" как раз по нему.

Когда в 168 году до нашей эры Антиох IV Эпифан разграбил и осквернил храм и в нем прекратились жертвоприношения, еврейский народ остался без своей главной и единственной святыни, игравшей в его жизни огромную роль. Поэтому возвращение храма под контроль иудеев и его освящение заново, "перезагрузившее" религиозную жизнь еврейского народа, были для него огромным событием. После очищения храма восстание Маккавеев длилось еще несколько лет, но самое главное событие, заслуживающее установления праздника, уже произошло.

Что говорится об этом в Библии "Они очистили святилище и оскверненные камни вынесли в нечистое место. <...> Взяли камни целые, по закону, и построили новый жертвенник по-прежнему; потом устроили святыни и внутренние части храма и освятили притворы; устроили новую священную утварь и внесли в храм свещник и алтарь всесожжений и фимиамов и трапезу; и воскурили на алтаре фимиам и зажгли светильники на свещнике, и осветили храм; и положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли. В двадцать пятый день девятого месяца — это месяц Хаслев — сто сорок восьмого года встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами. И весь народ падал на лицо свое, и молились и воссылали благодарение на небо Благопоспешившему им. Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спасения и хвалы. <...> И установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с веселием и радостью в свое время, каждый год восемь дней, от двадцатого дня месяца Хаслева". 1 Макк 4:43-59

Месяц хаслев — это когда?

Перед началом Хануки в Праге в 2010 году © AP Photo/CTK, Michal Kamaryt

Сейчас "хаслев" чаще пишется как "кислев". Это месяц еврейского календаря, выпадающий на ноябрь-декабрь в привычном нам григорианском календаре.

Ханука празднуется в современном мире с 25 кислева восемь дней — до 2 или 3 тевета. В еврейском календаре в месяцах 29 или 30 дней, и их продолжительность варьируется в зависимости от года, поэтому день окончания праздника в месяце тевете тоже "переезжает" в зависимости от продолжительности кислева.

В 2017 году Ханука выпадает довольно редким образом: ее начало вечером 24 декабря совпадает с католическим Рождеством, а окончание — с наступлением нового года 1 января.

А как же празднуют?

Дни Хануки не являются нерабочими днями в Израиле, но в эти дни нет занятий в школах, поэтому Хануку часто называют "детским праздником".

У ашкеназов (самой крупной этнической группы евреев, исторически сформировавшейся в Центральной Европе) существует традиция давать на Хануку детям деньги, они так и называются — ханукальные деньги. На Хануку дети также играют в специальный волчок, который называется дрейдл. Кроме того, ашкеназы готовят на Хануку драники — латкес.

Что такое ханукальное чудо и почему символ Хануки — подсвечник?

Владимир Путин зажигает свечи на ханукии в Еврейском общинном центре в Москве. 2000 год © Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова (ИТАР-ТАСС)

Согласно преданию, когда иудеи изгнали своих врагов из храма, они нашли так мало ритуально очищенного масла, что его хватило бы только на один день горения меноры — храмового семисвечника, необходимого для его освящения. Однако, когда менору зажгли, случилось чудо: масла хватило ровно на восемь дней горения, то есть на тот срок, который нужен для ритуального очищения нового масла.

Поэтому на Хануку зажигают свечи в специальном светильнике, который так и называется — ханукия. У него восемь подсвечников (строго говоря, девять, но один используется для поджигания основных восьми свечей). В первый день праздника зажигают одну свечу, во второй горят уже две, и так до последнего дня, когда горят все восемь свечей.

Ханукию не следует путать с храмовой менорой, которая является в массовом сознании одним из символов иудаизма и даже изображена на гербе Израиля. У меноры семь подсвечников, а у ханукии — восемь.