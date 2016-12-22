Детский обмудсмен призывает оставить в покое конфликт в спецшколе "Шанс"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призывает не нагнетать обстановку вокруг московской спецшколы "Шанс" для детей с девиантным поведением.

"Мы проговорили возможность визита в школу "Шанс", для того чтобы поговорить с ребятами, и я думаю, это в ближайшее время состоится. Сейчас очень важно эту тему и этих детей оставить в покое, чтобы немножко все улеглось", - сказала Кузнецова журналистам на первом заседании Общественного совета при омбудсмене в Москве.

"Что касается детей - это очень хрупко, и поэтому очень важно здесь не навредить массивным подходом и очень важно услышать и правильно выбрать тактику работы по этому вопросу", - подчеркнула она.

Вечером 20 декабря в школе для детей с девиантным поведением "Шанс" на юге Москвы воспитанники вступили в конфликт с педагогами, на место выехали сотрудники полиции. Ранее руководитель департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян сообщил, что изначально конфликтная ситуация возникла между воспитанниками учреждения. Когда вмешались педагоги, подростки заперлись в комнате и потребовали разговора с руководством школы. Петросян подчеркнул, что никаких других требований учащиеся не выдвигали.

Как сообщил ранее ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, обычная для детей проверка вещей "прошла не так, как обычно, и чьи-то вещи были разбросаны". По его словам, все, вероятно, было убрано, "но ребята в знак протеста закрылись в своей комнате на 10-15 минут". Потом они открыли двери и пошли спать, пояснил Бунимович.