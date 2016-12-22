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Кадыров подвел итоги телевизионного проекта "Команда"

Общество
22 декабря, 15:13 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 22, декабря. /ТАСС
Победителем стал Филипп Вариченко
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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Пять участников телевизионного проекта "Команда" останутся работать в Чечне, об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Вы знаете, что победителем стал Филипп Вариченко, он уже освоился в должности помощника главы Чеченской Республики. Многие из участников показали хорошие знания, способности, волю к достижению цели, я не оставил их без внимания. Игорь Панасенко работает заместителем мэра Грозного, Муслим Байтазиев стал первым заместителем министра по делам молодежи, Алексей Горобцов нашел себе место в администрации главы и правительства, а Максим Рублев, скорее всего, будет работать в министерстве строительства и ЖКХ", - отметил Кадыров.

По его словам, все участники проекта - достойные, грамотные и целеустремленные молодые люди. "Я уверен, что ребята принесут пользу республике и смогут реализовать свои амбициозные, но реальные планы", - написал Кадыров.

Канал "Россия 1" и программа "Прямой эфир" в этом году представили проект, в рамках которого любой участник получает шанс стать помощником Кадырова. В рамках проекта "Команда" вышло восемь выпусков, по завершению каждой серии из борьбы выбывало по одному участнику, успехи кандидатов оценивал сам Кадыров. Победителем реалити-шоу стал житель Дюссельдорфа Филипп Вариченко.

Дорогие друзья! Сегодня мы собрались у меня на кухне. Нас угостили ароматным чаем с вкусным вареньем. Моими гостями были участники проекта "Команда". Вы знаете, что победителем стал Филипп Вариченко. Он уже освоился в должности помощника Главы Чеченской Республики. В проекте принимали участие достойные, грамотные, целеустремленные молодые люди. Многие из них показали хорошие знания, способности, волю к достижению цели. Я не оставил их без внимания. Игорь Панасенко работает заместителем мэра Грозного, Муслим Байтазиев стал первым заместителем министра по делам молодёжи, Алексей Горобцов нашёл себе место в администрации Главы и Правительства, а Максим Рублев скорее всего будет работать в министерстве строительства и ЖКХ. Они поделились впечатлениями от начального периода пребывания в новых должностях. Наша беседа носила, как и подобает кухонному разговору, непринужденный и неофициальный характер. Я уверен, что ребята принесут пользу республике и смогут реализовать свои амбициозные, но реальные планы. #Кадыров #Россия #Чечня #Команда

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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