30-метровая рождественская елка установлена в Багдаде

КАИР, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. В преддверии рождественских и новогодних праздников власти Багдада решили украсить столицу 30-метровой елкой. Как передает в четверг телеканал "Ас-Сумария", дерево установлено в парке развлечений "Эз-Заура" в центре города.

Кроме того, преобразилась и прилегающая к нему улица Эз-Зейтун, которая не только засверкала новогодними огнями, но и была декорирована различными украшениями и игрушками. Там также можно увидеть многочисленные небольшие елочки и красиво подсвеченные традиционные сани Санта-Клауса с подарками и впряженными в них оленями.

Как говорят в столичном муниципалитете, все это делается для того, чтобы дать возможность иракцам почувствовать настоящую атмосферу праздника и красиво отметь приближающиеся Рождество и Новый год. При этом власти отмечают, что главная рождественская "красавица", высота которой вместе с удерживающим ее основанием превышает 30 метров, в этом году стала самой большой в Ираке. Кроме того, для багдадцев они приготовили и новогодний сюрприз в виде красочных фейерверков, которые будут запускаться сразу в нескольких городских кварталах.

Все эти приготовления и мероприятия доказывают, что, несмотря на крайне сложную обстановку в сфере безопасности, непрекращающиеся теракты и нападения боевиков, идущую войну против террористов из "Исламского государства (группировка запрещена в РФ), иракцы не разучились радоваться жизни. Все столичные службы готовятся к большому наплыву людей в парках и зонах отдыха, не только украшая их, но и стараясь максимально обезопасить предстоящий праздник, которого ждут многие.

В прошлом году парк "Эз-Заура" уже радовал своих гостей гигантской елкой. Тогда, как пишет "Ас-Сумария", она стала самой высокой на всем Ближнем Востоке.