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В Москве скончался внук Сталина

Общество
22 декабря, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Ранее СМИ сообщили, что тело 80-летнего Евгения Джугашвили было найдено недалеко от его дома
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Евгений Джугашвили

Евгений Джугашвили

© Виталий Иванов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Внук Иосифа Сталина 80-летний Евгений Джугашвили умер  в Москве. Об этом сообщили ТАСС в справочной скорой помощи.

Ранее СМИ сообщили, что тело Евгения Джугашвили было найдено на улице недалеко от его дома.

Евгений Яковлевич Джугашвили был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, в 80-х был старшим преподавателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР им. Ворошилова. Преподавал в ряде военных академий более 25 лет.

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