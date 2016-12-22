В Москве скончался внук Сталина

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Внук Иосифа Сталина 80-летний Евгений Джугашвили умер в Москве. Об этом сообщили ТАСС в справочной скорой помощи.

Ранее СМИ сообщили, что тело Евгения Джугашвили было найдено на улице недалеко от его дома.

Евгений Яковлевич Джугашвили был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, в 80-х был старшим преподавателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР им. Ворошилова. Преподавал в ряде военных академий более 25 лет.