Союз кинематографистов РФ поддержал позицию Михалкова в отношении "Ельцин Центра"

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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Союз кинематографистов РФ поддержал в четверг позицию председателя этой организации Никиты Михалкова в отношении екатеринбургского "Ельцин Центра".
"Я хотел бы, чтобы все мы выразили одобрение и поддержку гражданской позиции нашего руководителя по поводу "Ельцин Центра", потому что он абсолютно прав", - сказал на пленуме Союза кинематографистов секретарь этой организации, народный артист России Николай Бурляев. Собравшиеся в Доме кино поддержали эти слова аплодисментами.
9 декабря глава Союза кинематографистов Никита Михалков на парламентских слушаниях в Совете Федерации озвучил свою резко негативную оценку программ располагающегося в Екатеринбурге "Ельцин Центра", сказав, что "в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей". Позднее в официальном заявлении, которое распространил "Ельцин Центр", Наина Ельцина назвала заявление Михалкова "ложью и оскорблениями". В ответ режиссер выразил сожаление, что огорчил Наину Ельцину своей критикой "Ельцин Центра", но добавил, что убеждён, что ей преподносят информацию в искаженном виде.
17 декабря Михалков побывал в "Ельцин Центре". По итогам посещения он сказал, что "это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о Центре ещё жёстче".
"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.