Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Союз кинематографистов РФ поддержал позицию Михалкова в отношении "Ельцин Центра"

Общество
22 декабря, 16:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
По итогам посещения "Ельцин Центра" Никита Михалков сказал, что "это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о Центре ещё жёстче"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Союз кинематографистов РФ поддержал в четверг позицию председателя этой организации Никиты Михалкова в отношении екатеринбургского "Ельцин Центра".

"Я хотел бы, чтобы все мы выразили одобрение и поддержку гражданской позиции нашего руководителя по поводу "Ельцин Центра", потому что он абсолютно прав", - сказал на пленуме Союза кинематографистов секретарь этой организации, народный артист России Николай Бурляев. Собравшиеся в Доме кино поддержали эти слова аплодисментами.

Смотрите также
Режиссер Никита Михалков во время осмотра экспозиции в "Ельцин Центре"
Михалков передал в Совфед письмо со своими размышлениями о "Ельцин Центре"

9 декабря глава Союза кинематографистов Никита Михалков на парламентских слушаниях в Совете Федерации озвучил свою резко негативную оценку программ располагающегося в Екатеринбурге "Ельцин Центра", сказав, что "в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей". Позднее в официальном заявлении, которое распространил "Ельцин Центр", Наина Ельцина назвала заявление Михалкова "ложью и оскорблениями". В ответ режиссер выразил сожаление, что огорчил Наину Ельцину своей критикой "Ельцин Центра", но добавил, что убеждён, что ей преподносят информацию в искаженном виде.

17 декабря Михалков побывал в "Ельцин Центре". По итогам посещения он сказал, что "это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о Центре ещё жёстче".

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Деятельность "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
3
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
4
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
5
Южный вестибюль станции московского метро "Коломенская" открыли на вход
6
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама