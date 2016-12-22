Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь из-за телевизионных съемок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Проход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет закрыт из-за проведения телевизионных съемок новогоднего праздника. Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель департамента безопасности Москвы Владимир Черников.

"Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта только для тех, у кого будут пригласительные билеты. Там будет идти съемка. Перекрытие Красной площади планируется 31 декабря в 15 часов, откроется она 1-го числа. Точное время открытия пока неизвестно", - сказал Черников.

По его словам, большая часть билетов на встречу Нового года на Красной площади распространяют через портал "Активный гражданин".

Ранее начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Владимир Домашев сообщал, что вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет осуществляться только по билетам. Непосредственно на Красной площади в праздновании будут участвовать 6 тыс. человек. В полиции предупредили, что попытки попасть на Красную площадь без билетов будут пресекаться.

В 2015 году Красная площадь также была закрыта для посетителей в новогоднюю ночь, там проходили съемки "Голубого огонька".

Ранее сообщалось, что для посетителей 31 декабря 2016 и 1 января 2017 года будет закрыт Мавзолей.