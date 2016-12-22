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Во Франции открыта первая в мире автодорога с покрытием из солнечных батарей

Общество
22 декабря, 19:15 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Экспериментальный участок дороги расположен в Нормандии в районе города Турувр
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ПАРИЖ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Участок первой в мире автодороги, покрытие которой изготовлено из специальных панелей с солнечными батареями, был открыт в четверг для движения автомобилей на западе Франции. Церемонию открытия посетила министр экологии, устойчивого развития и энергетики страны Сеголен Руаяль.

Выступая перед собравшимися, она выразила надежду, что "данная технология заинтересует другие страны". "В ходе конференции ООН по климату в Марракеше в ноябре этого года стенд, где был представлен этот проект, с интересом посетили представители Китая, Марокко и ряда африканских стран", - сообщила министр. Она отметила, что "использование поверхности автодорог для размещения панно, превращающих энергию солнечного света в электричество, позволяет сэкономить земли, пригодные для ведения сельского хозяйства".

Экспериментальный участок дороги расположен в Нормандии в районе города Турувр. В эксплуатацию был сдан только первый километр трассы, на котором разместились солнечные батареи общей площадью в 28 кв. км. Внешне панели с солнечными батареями похожи на блоки из жесткой темной резины.

Проект, получивший от государства финансовую поддержку в размере €5 млн, должен позволить получать и накапливать электричество, достаточное для освещения города с 5 тыс. жителей. Как сообщила Руаяль, план развития во Франции "солнечных дорог", который будет одобрен в 2017 году, предусматривает создание таких покрытий на 1 тыс. километров в пятилетний срок.

Солнечные батареи в качестве дорожного покрытия были в виде эксперимента впервые применены два года назад в Нидерландах, где открыли такой участок велодоржки, которую используют в день около 2 тыс. велосипедистов. На начальной фазе эксперимент показал, что происходит весьма быстрый износ поверхности солнечных батарей, особенно в зимнее время. В дальнейшем нидерландские разработчики сумели преодолеть этот недостаток. Также Германия планирует теперь создать первый пробный участок "солнечной автодороги" недалеко от Кельна.

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