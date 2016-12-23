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В Кремле завершается украшение новогодней ели в стиле ретро

Общество
23 декабря, 0:01 UTC+3
Чтобы нарядить кремлевскую ель, понадобилось более тысячи игрушек
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России сегодня будет полностью готова к празднику. На Соборной площади Кремля ее представят журналистам, на глазах которых завершится украшение дерева. "Последние штрихи" на этот раз доверены детям.

Стиль ретро с "изюминкой"

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, как и в прошлом году, кремлевская елка наряжена в ретро-стиле.

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"Это шары, колокольчики, игрушки в форме шишек, сосулек, белок, сов", - перечислила она. "Изюминкой" дизайна елки-2016 впервые станут украшения в виде подарочных коробок с пышными бантами, размер одной стороны такого "кубика" - полметра.

Чтобы нарядить кремлевскую ель, понадобилось более тысячи игрушек. Многие из них остались с прошлого года, но часть разбилась, и пришлось заказать на замену новые. Игрушки столь большого размера массово не выпускаются.

По словам Крыловой, все украшения выдержаны в красном, синем и бело-серебристом цветах. "Для подсветки использованы восемь гирлянд длиной от 30 до 50 метров", - сообщила представитель Управления делами.

Кремлевский стандарт

В Кремле установлена живая 110-летняя ель, срубленная в Истринском районе Подмосковья. Ее высота - 30 метров, диаметр ствола - 70 см (по правилам, он должен быть не меньше 60 см), размах нижних ветвей - 15 метров, на три метра больше минимального.

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Елку привезли в Кремль вечером 17 декабря. Для ее установки потребовались два подъемных крана, а чтобы нарядить дерево - две автовышки с выдвижной стрелой длиной 30 метров, отметила Крылова.

На радость детям

Представитель Управления делами сказала, что помочь развесить последние игрушки на нижних ветках приглашены воспитанники одного из интернатов для ребят, испытывающих проблемы со здоровьем. Крылова надеется, что для детей участие в подготовке к Новому году в Кремле станет одним из самых запоминающихся событий.

Уже сегодня оценить красоту главной ели страны смогут все посетители Кремля, а с 24 декабря в Государственном Кремлевском дворце начнутся традиционные детские представления. В этом году подготовлен спектакль "Новый год у Лукоморья".

Он же станет главным пунктом программы для маленьких гостей Общероссийской елки в Кремле 26 декабря.

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