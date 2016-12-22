Устный ЕГЭ по русскому языку в 11 классе появится через два года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Устная часть Единого государственного экзамена по русскому языку в 11 классе появится через два года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"В этом (учебном - прим. ТАСС) году появляется устная часть в 9 классе, через два года устная часть появится в русском в 11 классе, соответственно", - сказала она. "Практически не осталось тестовой части нигде", - добавила Васильева.

Глава Минобрнауки отметила, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться. "Чтобы уходила тестовая часть и оставалась часть, которая требует от человека прежде всего мыслительной деятельности, это очень важно, интеллектуальной деятельности", - подчеркнула она.

Ранее Васильева сообщала, что устная часть ЕГЭ по русскому языку появится после апробации на экзаменах в девятых классах, которую проведут в 2017 году.