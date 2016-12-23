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Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложена

Общество
23 декабря, 0:54 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Поводом для забастовки стали низкие зарплаты стюардесс и стюартов, обслуживающих с 2010 года так называемые комбинированные рейсы
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© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Двухдневная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways, запланированная на 25 и 26 декабря, отложена. Об этом информировал в четверг профсоюз Unite, являющийся инициатором этой акции протеста.

Поводом для нее должны были послужить низкие зарплаты стюардесс и стюартов, обслуживающих с 2010 года так называемые комбинированные рейсы (объединяющие короткие и длинные), по сравнению с зарплатам их коллег на стандартных маршрутах.

Переговоры тред-юниона с администрацией крупнейшего британского перевозчика при посредничестве организации Acas, занимающейся урегулированием трудовых споров, привели к решению отложить ее на период после завершения праздников.

"Сейчас у нас имеется новое предложение от авиакомпании, которое мы вынесем на рассмотрение членов нашего профсоюза. Двухдневная забастовка, намеченная на Рождество (25 декабря) и День подарков (26 декабря), сейчас отложена", - заявил генеральный секретарь Unite Лен Макласки. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование членов тред-юниона.

Ранее планировалось, что в забастовке примут участие 4,5 тысячи бортпроводников British Airways.

Ожидается, что в рождественские и новогодние праздники более 4,5 млн британцев отправятся в зарубежные поездки.

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