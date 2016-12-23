Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Минздрав предлагает ввести курс психологии в школах

Общество
23 декабря, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Ожидается, что на курс будет отведено 20 часов, сообщают "Известия" со ссылкой на главного психиатра министерства Зураба Кекелидзе
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ инициирует введение курса психологии в средних школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного психиатра Минздрава РФ Зураба Кекелидзе и другие источники.

Смотрите также
Президент РАО Людмила Вербицкая
Глава РАО назвала ошибкой голосование по проекту курса "православной культуры" в школе

"С учебниками (по психологии - прим. ТАСС) ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, которые создадут учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы", - сообщил "Известиям" Кекелидзе.

Отмечается, что на курс психологии, как ожидается, будет отведено 20 часов. По словам Кекелидзе, школьники будут изучать такие темы, как нормы общения, дружба, первая любовь, профилактика ранней беременности и так называемый "психологический допинг", то есть чрезмерное психологическое воздействие на ребенка.

Сроки включения предмета в школьную программу пока неизвестны. Тем не менее, первое совещание, на котором будет затронут данный вопрос, пройдет в январе 2017 года, уточняет пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

По данным издания, Министерство образования пока не получало подобных предложений от Минздрава.

"К нам не поступало каких-либо предложений или инициатив о дисциплине "психология" в школьной программе, в то же время Министерство образования уделяет большое внимание развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с детьми - прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. Министерство образования всегда открыто к диалогу и сотрудничеству с экспертными организациями и, в частности, ведет обсуждения с федеральным медицинским исследовательским центром им. В.П. Сербского", - сообщили в пресс-службе ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
4
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
5
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74
6
Полиция Австралии предотвратила теракты, запланированные на Рождество
7
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
Темы дня
Реклама