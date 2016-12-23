СМИ: Минздрав предлагает ввести курс психологии в школах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ инициирует введение курса психологии в средних школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного психиатра Минздрава РФ Зураба Кекелидзе и другие источники.

"С учебниками (по психологии - прим. ТАСС) ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, которые создадут учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы", - сообщил "Известиям" Кекелидзе.

Отмечается, что на курс психологии, как ожидается, будет отведено 20 часов. По словам Кекелидзе, школьники будут изучать такие темы, как нормы общения, дружба, первая любовь, профилактика ранней беременности и так называемый "психологический допинг", то есть чрезмерное психологическое воздействие на ребенка.

Сроки включения предмета в школьную программу пока неизвестны. Тем не менее, первое совещание, на котором будет затронут данный вопрос, пройдет в январе 2017 года, уточняет пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

По данным издания, Министерство образования пока не получало подобных предложений от Минздрава.

"К нам не поступало каких-либо предложений или инициатив о дисциплине "психология" в школьной программе, в то же время Министерство образования уделяет большое внимание развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с детьми - прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. Министерство образования всегда открыто к диалогу и сотрудничеству с экспертными организациями и, в частности, ведет обсуждения с федеральным медицинским исследовательским центром им. В.П. Сербского", - сообщили в пресс-службе ведомства.