ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения объявила в пятницу о завершении испытаний экспериментальной вакцины против вируса Эбола, подтвердивших ее "высокую" эффективность. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.
"Хотя убедительные результаты уже не помогут спасти жизни жертв эпидемии в Западной Африке, они свидетельствуют о том, что во время следующей вспышки мы не будем беззащитны", - приводятся слова помощника главы ВОЗ Мари-Поль Киени в пресс-релизе.
Тестирование вакцины под названием rVSV-ZEBOV происходило в Гвинейской Республике в 2015 году. В испытании приняли участие более 11 тысяч человек. Ни один из 5837 вакцинированных не заразился вирусом в течение 10 и более дней с момента вакцинации. Среди не прошедших вакцинацию испытуемых за тот же период было зафиксировано 23 случая заболевания.
Согласно пресс-релизу, производителем вакцины является фармацевтическая компания MSD.
По данным ВОЗ, число жертв вспышки лихорадки Эбола, которая была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014-2015 годах, превысило 11 тыс. человек. Большая часть смертельных случаев приходится на Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.