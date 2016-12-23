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ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%

Общество
23 декабря, 3:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В испытании вакцины, которое проходило в Гвинейской Республике в 2015 году, приняли участие более 11 тысяч человек
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© AP Photo/ Abbas Dulleh

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения объявила в пятницу о завершении испытаний экспериментальной вакцины против вируса Эбола, подтвердивших ее "высокую" эффективность. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

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"Хотя убедительные результаты уже не помогут спасти жизни жертв эпидемии в Западной Африке, они свидетельствуют о том, что во время следующей вспышки мы не будем беззащитны", - приводятся слова помощника главы ВОЗ Мари-Поль Киени в пресс-релизе.

Тестирование вакцины под названием rVSV-ZEBOV происходило в Гвинейской Республике в 2015 году. В испытании приняли участие более 11 тысяч человек. Ни один из 5837 вакцинированных не заразился вирусом в течение 10 и более дней с момента вакцинации. Среди не прошедших вакцинацию испытуемых за тот же период было зафиксировано 23 случая заболевания.

Согласно пресс-релизу, производителем вакцины является фармацевтическая компания MSD.

По данным ВОЗ, число жертв вспышки лихорадки Эбола, которая была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014-2015 годах, превысило 11 тыс. человек. Большая часть смертельных случаев приходится на Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.

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Эпидемия лихорадки Эбола
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