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Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса Зика

Общество
23 декабря, 4:05 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Согласно данным опроса, 27% жительниц страны готовы родить ребенка, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с вирусом
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© AP Photo/LM Otero, File

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Более половины бразильских женщин стараются отложить беременность из-за вируса Зика. Таковы обнародованные в четверг данные опроса, проведенного учеными южноамериканской страны под руководством антрополога Деборы Диниз из Национального университета Бразилиа.

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Согласно исследованию, 56% опрошенных жительниц Бразилии признали, что стараются избежать беременности из-за боязни заразиться опасным вирусом и родить больного ребенка. Еще 16% заявили, что не планировали пополнение в семье и до начала эпидемии, таким образом ситуация с распространением Зики не повлияла на их решение. 27% бразильянок готовы родить ребенка, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в стране в связи с вирусом.

В опросе приняли участие более 2 тысяч женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Его авторы обратились к бразильским властям с призывом разрешить прерывание беременности пациенткам, инфицированным вирусом Зика. В настоящее время в крупнейшей южноамериканской стране аборты являются уголовным преступлением. Исключение возможно только в трех случаях: если возникает угроза жизни матери, если у плода диагностирована анэнцефалия (полное или частичное отсутствие головного мозга - прим. ТАСС) или если беременность наступила в результате изнасилования.

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"Бразильское правительство должно ответить (на распространение вируса Зика) более внимательным отношением к репродуктивному здоровью, в том числе пересмотром продолжающейся криминализации абортов", - цитирует открытое письмо авторов исследования агентство Рейтер.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде, его переносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки заболевания зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Зафиксированы случаи передачи инфекции половым путем. К клиническим признакам лихорадки, вызываемой этим вирусом, относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

Наиболее опасен вирус для беременных женщин, так как он может вызвать различные отклонения в развитии плода. Самым тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, которое может сопровождаться умственной отсталостью, нарушениями слуха, зрения и другими отклонениями. В этом отношении наиболее сложная ситуация сложилась в Бразилии, где к июлю текущего года было подтверждено 1845 случаев микроцефалии, связанной с вирусом, и еще в 7246 случаях связь врожденного дефекта с Зикой была объявлена возможной, но не доказанной.

Вирус Зика: для кого он опасен и как от него защититься

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