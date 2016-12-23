Эксперты изучат причину гибели молодого тигра в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Причины гибели молодого тигра, чьи останки были обнаружены 12 декабря в Хабаровском крае, установят в ходе экспертизы в Ветеринарном клинико-диагностическом центре по изучению болезней крупных животных, в том числе амурского тигра, в городе Уссурийск Приморского края. Об этом сообщили в Дальневосточном филиале центра "Амурский тигр".

"Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которая поручена специалистам Центра "Амурский тигр", Приморской государственной сельхозакадемии и WWF России", - сказал директор филиала Сергей Арамилев.

Тело молодого тигра было обнаружено в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края 12 декабря 2016 года. На следующий день на место направилась оперативная группа, в которую вошли сотрудники полиции и Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Хабаровского края. Они зафиксировали факт гибели хищника и изъяли останки тигра для проведения экспертизы. При визуальном осмотре трупа признаков огнестрельного ранения и следов присутствия на месте происшествия человека не обнаружено.

"На глаз тигру примерно два года. Он довольно упитанный. Однако труп хищника замерзший, шерсть слиплась. Поэтому трудно сказать, что явилось причиной смерти животного" - отметил заместитель директора по оперативной работе краевой службы Владимир Болтрушко.

В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигренка, которые в том же месте добыли кабана. По одной из версий, между молодым тигром и тигрицей с тигренком произошел конфликт.

Тигрица защитила тигренка от молодого тигра

"Есть предположения, что молодой тигр, тело которого было найдено, столкнулся с тигрицей, которая находилась с тигренком. Мама добыла кабанчика для малыша. Другой молодой тигр попытался отобрать у тигренка добычу, за что и поплатился жизнью. Хищница сумела защитить своего тигренка", - сказал директор краевого учреждения "Служба по охране животного мира и ООПТ" Юрий Колпак.

Он добавил, что самка была значительнее крупнее и опытнее молодого тигра. По имеющимся данным, хищнице около шести лет. В этой схватке у молодого тигра практически не было шансов на спасение.

"Как исключение, можно допустить, что молодой самец приблизился к тигрице с тигренком, потому что был ослаблен, а, возможно, и ранен", - добавил директор Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Тигриный каннибализм или вмешательство человека?

"Специалистам известно, что тигры убивают друг друга и есть факты каннибализма. Это происходит по разным причинам, зачастую, когда самцы между собой выясняют отношения в борьбе за территорию или самец пытается убить тигренка, а тигрица вступает с ним в схватку", - рассказал Сергей Арамилев.

Директор Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" добавил, что тигры - высокоорганизованные хищники. "В том, что между ними случаются конфликты, иногда с летальным исходом, нет ничего удивительного. Отметим, что это довольно редкое явление, но оно имеет место быть", - уточнил он.

Арамилев считает, что экспертизу нужно обязательно провести, чтобы полностью исключить человеческое вмешательство в качестве одного из факторов, приведших к гибели хищника, включенного в Красную книгу.

"Были случаи, когда все было очевидно и тигра буквально прогоняли от трупа своего "собрата", а экспертиза устанавливала, что причиной смерти был удар автомобиля. А время было упущено - горе-водитель так и не был найден", - напомнил директор филиала.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета прошлого года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей, 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.