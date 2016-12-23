В Москве запретят продажу алкоголя в местах проведения новогодних праздников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Продажа алкоголя будет ограничена в Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул возле городских праздничных площадок. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепким спиртным, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости. Под временный запрет попадут прохладительные напитки в стеклянной таре.

"Изменить правила продажи должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", проведения детских елок и рядом с городскими парками", - уточняется в сообщении.

Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий. В честь новогодних праздников в Москве подготовлено более 400 мероприятий.