Эксперты неоднозначно оценили критику МВД в адрес программы "Ревизорро"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Журналисты и общественные деятели по-разному оценили заявление МВД о том, что деятельность журналистов не должна подменять собой работу регулирующих органов. С одной стороны, без журналистов многие нарушения остались бы без внимания, а с другой нельзя мешать работе сотрудников общепита, заявили ТАСС опрошенные эксперты.

Накануне МВД России разъяснило, что действия журналистов телепрограммы "Ревизорро", расследующих нарушения прав потребителей, а также санитарно-гигиенических норм, неправомерны. По мнению правоохранителей, "деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной". В свою очередь Роспотребнадзор поддержал журналистов. Пресс-служба ведомства заявила, что телевизионные передачи и сюжеты в СМИ о нарушениях в ресторанах являются основанием для внеплановых проверок службы.

Эпатаж на кухне не уместен

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался против эпатажных акций по выявлению проблем потребрынка, в частности, на предприятиях общественного питания.

"Я ничего не имею против журналистских расследований. Но то, что происходит, к этому отношения не имеет. В нашем общепите много проблем, много нарушений закона, и даже в некоторых аспектах, можно сказать, царит беззаконие. Но это не означает, что одно беззаконие надо решать другим", - сказал Онищенко, отметив, что сам ни разу не смотрел программу "Ревизорро".

"Эти действия создают диссонанс в обществе, работают на все, только не на дело. Это моя позиция", - добавил он, отметив, что проблема сферы общепита заключается в нехватке профессионалов.

Схожее мнение имеет главный редактор газеты "Коммерсантъ" Сергей Яковлев, который также передачу не смотрел.

"В данном случае там, где написано "только для штата" или "посторонним вход воспрещен", туда должны иметь доступ только проверяющие структуры. Журналисты в заведении являются просто клиентами, которые пришли в это заведение", - сказал он, отметив, что попирать нормы закона во благо закона не стоит.

Вместе с тем, полагает Яковлев, заведения общепита должны "особо въедливым посетителям" давать возможность оценить, что делается на кухне ресторана или кафе.

Журналисты помогают обществу

Заместитель директора холдинга News Media Анатолий Сулейманов сообщил ТАСС, что посетители кафе, ресторанов не имеют доступа на кухню заведения, а значит не могут увидеть изнанку заведения и пожаловаться на нарушение санитарных правил.

"Общественный контроль в лице журналистов должен быть обязательно. И заявление МВД о том, что журналисты лезут не в свое дело, как минимум, звучит бледно", - сказал Сулейманов, который полагает, что правоохранительным органам иногда тоже нужно "самим в зеркало посмотреть".

Член общественной палаты Павел Сычев считает, что общественники, журналисты и регулирующие органы должны сотрудничать в сфере отстаивания прав граждан на правдивую информацию.

"Я советую Елене Летучей (ведущей программы "Ревизорро" - прим. ТАСС), если она сама захочет, в будущем году будет формироваться новый общественный совет при Роспотребнадзоре, которого не существовало. Я считаю, что она там займет очень достойную позицию", - сказал Сычев.

Он полагает, что проверки общепита должны вестись общественными организациями, объединениями, потому что они выявляют много нарушений, такие проверки "в силу определенных обстоятельств ни одно из ведомств не может проводить". Речь идет о том, что контрольные органы обязаны уведомлять предприятия о своих проверках заранее, а в случае общественного и журналистского контроля сохраняется фактор внезапности.

Старший научный сотрудник сектора информационного права Институте государства и права РАН Виктор Монахов считает социально полезной дискуссию, развернувшуюся вокруг программы "Ревизорро". "Надлежащий этико-правовой механизм такого рода помощи журналистов еще только предстоит разработать", - сказал Монахов ТАСС.