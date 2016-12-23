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Грант форума "Территория смыслов" помог восстановить ухо ребенку

Общество
23 декабря, 12:23 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Прототип уха был изготовлен на основании данных компьютерной томографии с помощью 3D-принтера, после чего группа студентов создала силиконовый протез
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ВЛАДИМИР, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Группа студентов Московского государственного медико-стоматологического университета, получившая грант на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" летом 2016 года, изготовила протез уха для девятилетнего жителя Подмосковья. Выполненное по инновационной технологии, оно практически не отличается от настоящего, сообщил ТАСС автор проекта, студент 4-го курса Евгений Лобанов.

"Андрюша стал первым человеком, которому мы сделали протез по новой технологии. На основании данных компьютерной томографии с помощью 3D-принтера был выполнен прототип уха, а затем создан силиконовый протез, который по внешнему виду практически не отличается от настоящего ушка", - отметил собеседник агентства.

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По словам Лобанова, особенность метода изготовления такого протеза - возможность выполнить его дистанционно (для изготовления изделия необходимы лишь данные томографии), в короткий срок (в течение одного рабочего дня) и безболезненность процедуры. 21 декабря мальчик впервые примерил новое ухо.

"Я не ожидала, что будет такой результат. Когда мы соглашались на этот эксперимент, то понимали, что протез все-таки, инородный и он будет отличаться от настоящего уха. Сын уже устал от чрезмерного внимания, часто испытывал дискомфорт, а сейчас чувствует себя уверенным в себе. Для нашей семьи это настоящее новогоднее чудо", - рассказала ТАСС мама мальчика Любовь Шилина.

Срок службы силиконового уха - 2-3 года. Затем врачи обещают сделать ему новый протез.

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Подарок с "Территории смыслов"

Отработать новую методику на практике позволил грант "Конвейера проектов" молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме". В августе 2016 года Евгений Лобанов в числе победителей грантового конкурса получил сертификат на 300 тыс. рублей для реализации проекта "Прототипирование в челюстно-лицевом протезировании". К реализации идеи он готовился больше года.

"Изначально мы решили направить средства гранта на благотворительность. Денег хватило на выполнение протеза и приобретение средств по уходу за ушком. Кроме того, потребовалось дополнительное медицинское сопровождение мальчика - в процессе работы возникла необходимость удаления мочки уха, которая находилась на щеке мальчика, а также были установлены брекеты", - уточнил Лобанов.

В дальнейшем он намерен тиражировать методику. Новая технология подходит для создания протезов носа, фаланг пальцев, глазниц. "Мы готовы участвовать в других конкурсах, бороться за гранты, чтобы помочь еще кому-то", - подчеркнул ученый.

Вместе с Лобановым по итогам смены "Молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения" победителями "Конвейера проектов" стали 26 авторов проектов, направленных на совершенствование качества оказания медицинской помощи. Общая сумма грантов по итогам смены составит 4,8 млн руб.

Организаторами ежегодного молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области, выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской Федерации, "Роспатриотцентр" "Росмолодежи". Форум проходит при кураторстве управления президента РФ по внутренней политике.

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