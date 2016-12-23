Российские приставы впервые взыскали за год с должников более 500 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России впервые в этом году довела взысканную с должников сумму до полутриллиона рублей. Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter директор ФССП - главный судебный пристав России Артур Парфенчиков.

Впервые в истории ФССП общая сумма долгов взысканных в течении года превысит 500млрд руб.(на 1 декабря с должников уже взыскан 501млрд руб) — Артур Парфенчиков (@aParfenchikov) 23 декабря 2016 г.

"За 11 месяцев 2016 года приставами взыскано с должников 501,289 млрд рублей (за 11 месяцев 2015 года - 410,423 млрд рублей)", - сообщил Парфенчиков.

Из них в бюджет взыскано 160,897 млрд рублей (за 12 месяцев 2015 года - 125,347 млрд рублей). Таким образом, более двух третей взыскано в пользу граждан и организаций.

"За 11 месяцев 2016 года приставами принудительно взыскано 78,429 млрд рублей налогов (за аналогичный период прошлого года - 59,463 млрд рублей), рост 32%", - сообщил Парфенчиков.

Кроме того, за 11 месяцев приставы взыскали штрафов на 25,227 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года - 19,056 млрд 056 млн), рост составил также 32%.

ФССП России в этом году взыскала в бюджет больше, чем предусмотрено на содержание службы с 2016 по 2019 год включительно.

Как сообщил Артур Парфенчиков, за 11 месяцев приставы взыскали в бюджет 160 млрд рублей, в том числе задолженностей по налогам в размере 78 млрд рублей и по штрафам - 25 млрд рублей.

Бюджет ФССП на 2016 год и следующие три года составляет 154,4 млрд рублей.