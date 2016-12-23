В ЮАР хотят запретить туристам общение с животными

ПРЕТОРИЯ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Новый глава Ассоциации туризма ЮАР Сиса Нтшона намерен запретить туристическую услугу общения с животными, поскольку считает ее "эксплуатацией и издевательством".

Многие природные парки страны предлагают посетителям погладить и сфотографироваться со львятами, пантерами и леопардами в возрасте до шести месяцев, совершить прогулку с гепардом на поводке, а также прокатиться на слоне, который после поездки исполняет различные трюки - встает на колени, поднимает лапы и открывает рот, куда туристы бросают различные фрукты.

"Туризм в ЮАР не приветствует общение с животными, поглаживание диких кошек, катание на слонах, прогулки с гепардами. Надо искоренить такую практику. Мы должны предлагать исключительно туризм в дикой природе", - заявил Нтшона, который считает, что подобное общение с человеком травмирует животных.

Его намерения приветствовали защитники дикой природы, призвавшие владельцев природных парков покончить с "ужасающей практикой".

Однако планы Нтшоны насторожили хозяев парков, которым львиный бизнес приносит значительный доход. Так, природный парк Йоханнесбурга после переезда на новую территорию отменил общение со львятами. В результате туристы стали ездить к конкурентам, и парку пришлось восстановить услугу. "Надо, чтобы все одновременно отменили общение со львятами. Иначе выживание нашего бизнеса будет под вопросом", - заявил менеджер парка Уин Буенс.

Он вложил 100 млн рандов (более $7 млн) в обустройство новой территории, но запретил ездить в загоны ко львам на собственных автомашинах. Теперь это можно сделать только в специальных автобусах. К тому же львов стали кормить только ночью, поэтому туристы видят исключительно спящие прайды хищников. А в расположенном неподалеку аналогичном парке львов и гепардов кормят днем по выходным. На зрелище съезжаются многочисленные туристы на своих автомобилях и платят за въезд значительные средства. Теперь администрация парка Йоханнесбурга планирует вернуть поездки на собственных машинах.

Многомиллионные доходы также приносит охота на выросших в неволе львов, которых называют "консервами", поскольку они находятся на огороженной территории. В 2015 году таким образом была отстрелена примерно одна тысяча хищников. Защитники природы давно требуют запретить подобную охоту. Однако эксперты считают, что добровольно хозяева парков не пойдут на это и будут бороться против тотального запрета на общение с животными.