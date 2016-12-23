Главная новогодняя ель России простоит в Кремле до 18 января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России, установленная и уже украшенная на Соборной площади Кремля, простоит там до Крещенских праздников, которые начнутся 18 января. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Мы будем ее разбирать перед Крещенскими праздниками, когда закончатся все представления в Государственном Кремлевском дворце", - сказала Крылова. По ее словам, ель будет украшать площадь все новогодние каникулы, пока дети посещают Кремлевскую елку в Государственном Кремлевском дворце. Потом она еще неделю простоит для тех, кто приходит на экскурсии в Кремль.

Ель закончили украшать в пятницу утром. Последние "штрихи" доверили нанести воспитанникам детского дома для слепо-глухих детей из Сергиева Посада: они повесили на нижние ветви ели синие колокольчики и серебристые сосульки. Как пояснила организатор акции "Наряжаем Кремлевскую елку", этот детдом - единственный в России для слепоглухих, всего в нем около 200 детей в возрасте от 6 до 12 лет, в украшении елки приняли участие 20 детей. Не все они полностью слепые и глухие, многие из них елку не видят, а только чувствуют и пытаются представить, как она выглядит.

"Они очень хотели, писали письмо дедушке Морозу, вот мы решили, что они придут и помогут нам нарядить нашу красавицу", - сказала Крылова.

Как и в прошлом году, Кремлевская елка наряжена в ретро-стиле, чтобы ее нарядить, понадобилось более тысячи игрушек. Многие из них остались с прошлого года, но часть разбилась, и пришлось заказать на замену новые, игрушки столь большого размера массово не выпускаются. Все украшения выдержаны в красном, синем и бело-серебристом цветах.

С 24 декабря в Государственном Кремлевском дворце начнутся традиционные детские представления. В этом году подготовлен спектакль "Новый год у Лукоморья". Он же станет главным пунктом программы для маленьких гостей Общероссийской елки в Кремле 26 декабря.