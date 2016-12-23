МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян считают восстановление СССР невозможным, при этом идея создания нового союза бывших советских республик пользуется поддержкой половины населения страны Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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"Если возвращение к старой форме объединения республик, как в 2006 г. (69%), так и в настоящее время (68%) считается скорее невозможным...то идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит поддержку у половины россиян (52%)", - говорится в сообщении. Среди респондентов в возрасте от 60 лет "за" такой союз проголосовали бы 65%; значительно реже свое согласие на объединение выражает молодежь от 18 до 24 лет (44%), а также москвичи и петербуржцы (39%). Против высказались только 17% участников опроса, каждый четвертый (23%) не стал бы участвовать в подобном голосовании.

Согласно данным опроса, за последние 10 лет число респондентов, выражающих сожаление в связи с прекращением существования СССР, незначительно уменьшилось: с 68% до 63%. При этом, отмечает ВЦИОМ, чем старше респонденты, тем более ярко выражено их отношение: среди людей пенсионного возраста сожалеют о распаде СССР уже 85%.

При этом с годами россияне укрепились во мнении, что Советский Союз можно было сохранить. Так, если в 2006 г. об этом говорили 47%, то в 2016 г. - уже 56%. В неизбежности распада СССР уверен каждый третий (32%), причем доля сторонников такой точки зрения гораздо меньше среди людей в возрасте от 60 лет (19%).

"Сегодняшнее отношение к распаду СССР можно охарактеризовать как ностальгический прагматизм. С одной стороны, преобладают положительные воспоминания об СССР и сожаление в связи с его распадом, с другой, присутствует понимание, что воссоздание распавшегося государства уже невозможно, - прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Сегодняшний запрос населения сфокусирован на решении российских проблем, развитии регионов, прошлое в этой связи выступает лишь одним из возможных векторов движения вперед, а вовсе не единственно верной столбовой дорогой. Именно поэтому, несмотря на то, что большинство считают невозможным воссоединение СССР, поддержка самой идеи (на уровне гипотетического референдума) выражена".

В опросе ВЦИОМ 5-6 ноября, проведенном в рамках проекта "Евразийский монитор", приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.