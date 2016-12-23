Скворцова: спиртовые настойки не будут изыматься из аптек

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спиртосодержащие препараты не исчезнут из региональных аптек. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Вчера или позавчера выходили данные о том, что в Воронежской области аптеки стали страховаться и изымать препараты из обращения. Мы связались с регионами - никакого изъятия больше не будет. Препараты будут в аптечной сети", - сказала она.
"Мы рассматриваем вопрос... По рецептурному отпуску он пока не решен", - добавила Скворцова.
Министр подчеркнула, что для пожилого населения эти препараты имеют большое значение. "Есть четкие показания для большого количества людей", - добавила глава Минздрава.
Скворцова отметила, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава РФ, регулирующие отпуск спиртосодержащих настоек в аптеках. "Мы начали принимать меры в 2014 году, когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент - это количественный учет препаратов - не более двух баночек в одни руки", - пояснила Скворцова.
Ранее Минздрав Иркутской области сообщил об итогах медицинской экспертизы, назначенной пострадавшим при массовом отравлении спиртосодержащим суррогатом в Иркутске. Исследования показали, что некоторые пациенты перед госпитализацией употребляли этиловый, а не метиловый спирт.